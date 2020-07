Los otomanos estaban por tomar Constantinopla en 1453 mientras adentro los sabios discutían cuántos ángeles podrían caber en la punta de un alfiler… En el Perú de hoy tenemos una plaga bíblica –que se va a disparar este mes en Lima por el transporte público– y una megarrecesión, pero el principal foco de debate de nuestra clase política y de los medios no es cómo enfrentar estos dos males, sino sobre la inmunidad parlamentaria y la posterior escalada política por esta... El Ejecutivo es una sarta de ministros ineptos en general (si no fuera por el BCR, que creó Reactiva, ya estaríamos en una depresión. Esa congresista Cecilia García tendría que lavarse la boca y las neuronas antes que insultar a Velarde), liderados por un populista atrabiliario, mientras que el Congreso es el peor enemigo de la cordura. El Perú está enfrentando una de las peores coyunturas de su historia y su gente no está mínimamente a la altura del reto. ¡Estamos peleando todos por una pelota al borde del abismo! Y todos tenemos que poner de nuestra parte: Vizcarra tiene que reconocer sus serias limitaciones personales y, además, sacar a esos inútiles de PCM, Salud, Produce y Trabajo para colocar gestores que sepan del tema.

El Congreso tiene que dejarse de estupideces y sentarse con el Ejecutivo a diseñar juntos las medidas y reformas que se tienen que promulgar para enfrentar a estos dos males. Los medios deben dejar de alimentar la bronca y de ser tan oficialistas al mismo tiempo para dedicarse a dar cátedra de sensatez. Y la ciudadanía tiene que actuar mucho, mucho más responsablemente. Esa invocación “ciudadanos, la patria está en peligro” francesa de 1792 aplica exacto al desconcertado Perú de 2020.

PD: Lamento el maltrato mediático y la renuncia de Gonzalo Zegarra de Indecopi. Gonzalo es un kantiano muy correcto y decente. Qué “país”…