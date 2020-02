Rejas físicas y barreras mentales

El jueves por la noche un grupo de vecinos y ciclistas liderados por el colectivo Actibícimo tomó la acción en sus pedales y decidió cruzar el puente, irónicamente llamado ‘de la Amistad’, para retirar las mallas de seguridad que la gestión del alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, ha colocado en el extremo ubicado en su jurisdicción. Esta acción es una señal de protesta, como lo son los muchos reclamos, protestas, opiniones contrarias y plantones en contra de, por decir lo menos, una extraña actitud y concepción del municipio de San Isidro sobre el derecho de uso libre del espacio público.

A su vez, la Municipalidad de San Isidro emitió un video en el que señala que el puente de la Amistad y el Parque Ecológico son obras independientes y que no tienen conexión entre sí; indica que el puente llega al estacionamiento del mercado municipal (¡psst! la idea era que el distrito conecte apropiadamente esos pocos metros que separan al puente del parque) y que abrirán las rejas (!) que han colocado cuando las obras del parque estén concluidas (en el mismo video las obras del Parque Ecológico se ven bastante avanzadas).

La Municipalidad de San Isidro indica que construirá dos ciclovías, una en el Parque Ecológico y otra en la Av. Pérez Araníbar (ex Av. El Ejército). Cabe recordar que esta es una vía metropolitana y sugiero que aprovechen esta oportunidad para hacer un replanteamiento de toda la avenida, asignando un carril exclusivo al transporte público (considerando que por ahí deberá pasar un corredor complementario), dando fluidez a los vehículos privados y ofreciendo una ciclovía segregada y segura. Esta obra integral sería realmente una transformación que le daría tremendo valor a esta zona de la ciudad.

Imagino que en el caso de autoridades honestas (de las corruptas hay certezas), la motivación de entrar a la política se encuentra, sobre todo, en la posibilidad de dejar un legado. De ser recordados como quien resolvió un problema social o impactó positivamente en la vida de las personas. Estoy segura de que el alcalde Cáceres de San Isidro no quiere ser recordado como el alcalde que puso una reja absurda que se tiñe de discriminación y empaña de exclusividad una jurisdicción en la que aún muchos de sus vecinos preferirían vivir en un club privado. El alcalde Cáceres tiene la oportunidad ahora de trascender y aprovechar su posición como líder del distrito más rico de Lima y dar el ejemplo de cómo puede hacer una gestión que beneficie a sus vecinos y a todos los ciudadanos. No es tan difícil. No olviden que las rejas, todas, caerán y las barreras mentales también, aunque tarde un poco más.