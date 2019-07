¿Cree usted que el ‘pico y placa’ resolverá los problemas de congestión en Lima? Le tengo malas noticias. Las experiencias existentes no han demostrado mayor eficacia y, aunque usted no lo crea, en Lima no tenemos tantos vehículos como parece. ¿Cómo es esto posible con el tremendo tráfico que tenemos? La tasa de vehículos se calcula por la cantidad de autos existentes por cada 1,000 personas. En el caso de Lima (y Callao) existen 183 vehículos por cada 1,000 habitantes, considerando la población al 2017 (INEI) y el total del parque automotor correspondiente a Lima y Callao al 2016, según el MTC. En la Guía Práctica - Estacionamiento y políticas de reducción de congestión en América Latina (2013), elaborada por Despacio y el ITDP para el Banco Mundial, se incluye la tasa de motorización con datos al 2011 de ciudades donde se ha aplicado la restricción por placas, como Sao Paulo con 465, CDMX con 294 y Santiago con 290. ¿Ven la diferencia con la tasa vehicular de Lima incluso comparándola con datos de 2011?

Sin embargo, si solo consideramos los automóviles, station wagon y pick ups, la tasa de vehículos es de 131. He tomado estos vehículos de referencia pues son los que corresponden a las categorías M1 y N1 incluidas en la ordenanza de ‘pico y placa’ aprobada el día viernes. La MML plantea que la restricción sea según placa par o impar, retirando o, más bien, desplazando a otras vías sin restricción el 50% de los vehículos. Sorprende además que se excluya los viernes, siendo el día en el que más autos se usan, y que en las vías expresas de Javier Prado y de Paseo de la República la restricción no se aplique en las auxiliares, con lo que no se mejorará el tránsito del Corredor Rojo ni el tránsito del transporte público, que se supone es uno de los objetivos de la medida.

Me parece valioso que se busque generar data para demostrar la efectividad de las políticas a implementar. Sin embargo, los días elegidos incluyen los feriados de 28 de julio y los Panamericanos, evento que requiere medidas extraordinarias de gestión vial. Considero que habría sido más apropiado implementar este piloto en un momento más típico y, así, poder contar con resultados válidos. Lamentablemente, la misma guía del Banco Mundial dice lo siguiente sobre la restricción por placas: “Se ha encontrado que la medida tiene efectos contrarios a los esperados y, más que todo, que en el mediano y largo plazo tiene efectos negativos”. Se argumenta esto por dos razones: los autos no disminuyen en las calles, pues aquellos con mayor capacidad adquisitiva compran otro y no necesariamente mejora la calidad ambiental, pues estos “nuevos” autos suelen ser de peor calidad. Y ahora, ¿sigue creyendo que el ‘pico y placa’ solucionará el tráfico en Lima?