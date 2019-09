¿No se cansan?, me preguntan. ¿No se cansan de seguir apostando por planes que nunca se concretan, por documentos que no se aprueban y por creer que se harán realidad esas ilusiones de una ciudad mejor? Estas preguntas me las hicieron con motivo del nombramiento del Consejo Consultivo ad honórem para la formulación del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano Lima-Callao 2021-2040 (PLANMET 2040). La Municipalidad de Lima me ha invitado a ser parte de este Consejo que tiene como finalidad “generar un instrumento eficiente de planificación y gestión pública para el desarrollo urbano, construido a partir de la interrelación con diversos actores urbanos”.

La respuesta a esas preguntas es sí, por supuesto que sí. Nos cansamos, nos frustramos y nos molestamos intentando que este territorio que tanto queremos tenga, finalmente, un rumbo. Un rumbo que nos permita encontrar bienestar y oportunidades para quienes habitamos en él. Sin embargo, a pesar de que es así, también tengo –al menos yo– un tremendo optimismo por lograr que esos sueños de la ciudad mejor se concreten y lo hagan más pronto que tarde.

Pero el camino es duro y lo veo lleno de obstáculos. Pensé muchísimo si debíamos aceptar el encargo de participar en el Consejo Consultivo del PLANMET 2040. La primera de mis preocupaciones giraba en torno, precisamente, a la efectividad de este espacio. ¿De verdad tendremos influencia en la elaboración del plan? ¿De verdad esta vez vamos a lograr tener un plan metropolitano que nos guíe y que no sea un documento que se quede guardado en un cajón? ¿Realmente tomarán en cuenta lo avanzado con el PLAM 2035? Como yo no tengo ganas de perder mi tiempo, y estoy segura de que ninguno en el Consejo tiene esa vocación, nos encargaremos de que nuestra participación sea útil.

Pero otra de mis preocupaciones giraba en torno al enfoque de ciudad que se buscará impregnar en este PLANMET 2040. Creo que mi posición y la de Lima Cómo Vamos es bien conocida: no queremos una ciudad expansiva, sino compacta, una ciudad para la movilidad urbana y no para el tránsito, una ciudad que tenga en el centro a las personas. Y es ese el enfoque que defenderemos y por el que nuestra participación en el Consejo vale la pena. Llevar la voz de la “Nueva Generación Urbana” al instrumento que debiera llevarnos hacia el futuro.

En ese sentido y a pesar de que la representación femenina, joven y multidisciplinaria sea escasa en el Consejo Consultivo del PLANMET 2040, desde Lima Cómo Vamos nosotros abriremos canales para que la participación de todos los colectivos y especialistas pueda ser incorporada en este instrumento de planificación. De esa manera, amplificaremos la voz que nos han dado y la volveremos muy potente y sólida. Una voz firme que llevará esa visión de ciudad que tanto queremos que sea realidad, una voz fuerte y libre de intereses pues Lima lo merece y nosotros también.