Este nuevo aniversario de la capital es, cuando menos, sombrío. No hay nada que celebrar en medio de tantos asesinatos y la tristeza por la pérdida de nuestros compatriotas en manos de otros compatriotas. ¡Terrible! Lima necesita dejar de mirarse al ombligo y reconocerse como lo que es, una ciudad injusta y desigual, racista y discriminadora, una urbe insostenible. Solo reconociendo sus taras podrá empezar a atender sus problemáticas e implementar soluciones que mejoren la vida de su población.

Así pues, recibimos este aniversario 488 con un 79% de limeños que se sienten insatisfechos con la seguridad ciudadana, un 64.5% lo está con el transporte público, un 60.8% con las oportunidades de empleo, según la última encuesta de Lima Cómo Vamos. En cuanto a los temas ambientales más graves para la población, tenemos a la contaminación por vehículos (58.1%), por industrias (42%) y la contaminación de las playas (27.4%).

El Ministerio de Ambiente está impulsando el proyecto Ciudades Sostenibles (con el apoyo del BID, WWF y GEF) y sus diversos estudios están revelando datos muy relevantes. Por ejemplo, el 80% del mercado de vivienda es informal, el 55% de las áreas residenciales de Lima y Callao no cuenta con áreas verdes de calidad, el 37% de la malla vial no está pavimentada y el 54% de la población pertenece a un estrato económico bajo o muy bajo.

Además, del total del territorio de Lima y Callao, el 36.3% son lomas costeras. Los distritos de Carabayllo, Ancón, Lurigancho y Cieneguilla son los distritos con mayor cantidad de ecosistemas. ¿Qué se está haciendo por proteger su diversidad?

Quizá podamos empezar a plantear soluciones, pero eso no ocurrirá si antes no reconocemos los problemas que tenemos. Quizá este 18 de enero podamos pensar qué Lima queremos. Aquí algunos de mis deseos: #YoQuiero una Lima inclusiva. #YoQuiero una Lima justa. #YoQuiero una Lima verde. #YoQuiero una Lima donde no falte el agua. #YoQuiero una Lima planificada. #YoQuiero una Lima amable. #YoQuiero una Lima chambera. #YoQuiero una Lima saludable. #YoQuiero una Lima que no le dé la espalda al resto del Perú. #YoQuiero una Lima buena. ¿Tú cómo quieres que sea Lima?