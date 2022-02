Una nueva vida se acaba y una familia más se enluta por un terrible siniestro vial. Esta vez fue una muy querida periodista y poeta que ha generado conmovedores mensajes de despedida entre sus amigos, colegas y familias. Lamentablemente, un camión arrolló la bicicleta que usaba diariamente y se dio a la fuga. Esto no es una excepción. La rabia que se siente es compartida. La viven conjuntamente las muchas familias peruanas que pierden a un ser querido en las pistas de nuestro país. Nos ocurre en cualquier momento, mientras caminamos a la bodega, mientras vamos en bus a la universidad, cuando manejamos hacia el trabajo o nos subimos a un taxi, o como fue en este caso, cuando montas bicicleta.

La devastación es inexplicable. El dolor, indescriptible. No se comprende la injusticia, que se siente tan profunda, y que nunca podrá ser remontada. El duelo que se mantiene perenne hasta que uno se acostumbra, pero nunca olvida. Las vidas que perdemos son añoradas para siempre y molesta cómo hay tan poco interés por evitarlas. No se invierte en corregir el diseño vial para prevenir más siniestros ni tampoco se baja la velocidad para reducir el riesgo. La Municipalidad de Lima identificó que en Cercado de Lima hay más siniestros que involucran a niños y niñas en los meses de vacaciones y un gran pendiente es implementar acciones para que las calles sean más seguras para ellos. En todo el país se necesitan mejoras viales y medidas de Visión Cero para que no haya víctimas fatales y se reduzcan los heridos graves.

Por otro lado, desde la Municipalidad de Lima –y mientras el alcalde Muñoz se encuentra de licencia– se ha aprobado una ordenanza por la cual se cambia la zonificación de 7,000 metros cuadrados asignados como área de recreación pública a zona industrial ligera. Es decir, deja de ser parque para ser un terreno que albergará fábricas. Lo grave de esto es que viola lo establecido por el RIZ – Reajuste Integral de Zonificación, que establecía la prohibición por un periodo de tiempo de cambios de zonificación en dicha área. El regidor Carlo Ángeles ha solicitado un pronunciamiento formal en relación a esto a la Comisión de Asuntos Legales de la comuna metropolitana. Molesta que se utilicen artilugios para pasar gato por liebre y no se tomen en cuenta las opiniones técnicas de distintas organizaciones. Así también, el secreto a voces es que en toda esa zona habría enormes conflictos de intereses y hay actores que juegan a ser juez y parte a desmedro del bien público.

VIDEO SUGERIDO

El presidente de la República, ahora, pide al Congreso recibir al gabinete el 28 de febrero. Además, sepa quién es el nuevo titular de la DIVIAC; Franco Moreno. También, congresista Patricia Chirinos de Avanza País rechaza que exista una tregua con el Ejecutivo. Y, el G20 se reúne en sesión tras conflicto de Ucrania.