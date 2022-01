Aunque se acerca el aniversario 487 de Lima, hoy voy a hablarles sobre el Callao. Nuestro puerto es un territorio en constante conflicto. No solo vive con el estigma de la inseguridad, sino que también se encuentra luchando por no perder su identidad. En esta suerte de centralismo imperialista, la capital peruana busca absorber –aunque no lo diga expresamente– al Callao dentro de su propia jurisdicción.

Las formas son desde sutiles hasta descaradas. No es suficiente con ignorar que el “aeropuerto de Lima” en realidad es el aeropuerto del Callao. Tampoco con las incontables veces en que para hablar de Callao se refieren solo a Lima. Desde Soñadores Urbanos, un grupo chalaco que busca mejorar la calidad de vida en la provincia, recogen todas las veces que periodistas, líderes de opinión, influencers y autoridades subestiman al Callao y lo subsumen dentro de Lima.

Hoy vemos –quizá de la más burda manera– cómo el Callao es tan poco importante para Lima que ahora mismo se pretende construir una vía expresa elevada en la Av. Santa Rosa con el solo objetivo de trasladar rápidamente a las personas desde el aeropuerto a la capital. Literalmente, saltándose el Callao. Pero ese salto es tan dañino para el Callao que sorprende no solo la conchudez de la propuesta, sino la casi ausencia de protesta.

En estos tiempos, construir una autopista elevada no solo es sinónimo de estupidez, sino también de ignorancia. Se ignoran los efectos negativos que tiene en el territorio, la depreciación del suelo y la afectación a la calidad de vida de los ciudadanos.

La Vía Expresa elevada en la Av. Santa Rosa es una propuesta del Ministerio de Transportes (que cada vez demuestra estar peor) que no solo va en contra de las propuestas del Plan de Desarrollo Urbano del Callao sino que contradice la inversión que se hará para el Metro de Lima y su conexión con el aeropuerto. Así, esta obra no solo representa un enfoque erróneo e inútil, sino que abre la puerta a preguntarnos cuáles son los reales intereses que están detrás de esta absurda vía elevada. Nada bueno se traen entre manos.

Lima cumple un aniversario más de su fundación española y desde el Cómo Vamos hemos lanzado una pequeña campaña en redes sociales para juntar 487 deseos para la capital. En este momento yo le deseo que aprenda a convivir en armonía con el Callao y que se complementen entre sí. Únete a la campaña, manda un deseo para Lima y únete a la resistencia contra la Vía Expresa elevada en la Av. Santa Rosa. Callao no se merece eso.

