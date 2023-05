El 4 de mayo, a las 6:15 a.m. en la Av. Perú, en San Martín de Porres, una combi y un tráiler que trasladaba gas chocaron y se generó una explosión que dejó a ocho personas heridas y muchas viviendas evacuadas ante el riesgo de que el producto inflamable pueda causar más daños. Estas escenas nos recordaron las imágenes terribles de cuando un camión de gas explotara producto de un bache en Villa El Salvador y se cobrara la vida de más de 30 personas, incluyendo pequeños que estaban aún durmiendo en sus camas. De solo escribir esto me dan escalofríos.

Este siniestro vial es comúnmente llamado un “accidente” aunque de accidental no tiene nada y nos demuestra todo lo mal que anda nuestro país. En primer lugar, ambos conductores huyeron del lugar y, aunque luego el chofer de la combi se entregó a las autoridades, este carecía de licencia de conducir. Por su parte, mientras el conductor del tráiler continúa no habido, su vehículo no contaba con SOAT vigente. Choque y fuga, sin brevete ni seguro y una explosión que, por suerte, no fue peor. La causa del siniestro vial tiene que ver con el caos del tránsito que se empeora con las malas prácticas al conducir y el malísimo diseño vial que genera no solo gran congestión, sino también pérdida de vidas en los muchos siniestros viales que ocurren a diario.

No sorprende pues, como ya lo he dicho antes, estamos acostumbrados y como sociedad no creemos que merezcamos una mejor gestión del tránsito y del transporte en la ciudad. Así, dado el empadronamiento de colectivos que ha anunciado la Municipalidad de Lima –incluso en contra de la Ley 31096–, seguiremos viviendo sumidos en el caos y la violencia vial sin un ápice de esperanza para lograr movernos mejor.

Mientras las cosas siguen igual, quizá podemos recurrir a distintos estudios que buscan ofrecer mejoras en el tránsito y movilidad. Desde la ATU están desarrollando el Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao. Por su parte, se acaba de publicar el estudio de línea de base del sector privado relacionado con la micromovilidad, el transporte eléctrico y la logística de última milla en Perú (LCV y Embajada del Reino de los Países Bajos en Perú) que busca identificar oportunidades y sinergias para la colaboración bilateral entre Perú y los Países Bajos en relación a estos temas tan importantes y, aparentemente, tan venidos a menos. Ojalá, aunque sea, las autoridades se pongan a leer pues parece faltarles mucho para ponerse a gestionar.