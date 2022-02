Ahora que la ola Ómicron ha bajado y nos aventuramos a salir un poco más, estamos frente a la oportunidad de terminar de reactivar los destinos internos para beneficio de los visitantes pero también de las economías locales. El verano y las vacaciones son propicias para aprovechar y visitar zonas cercanas a los lugares donde vivimos y así conocer un poco más nuestro territorio.

Pero, ¿qué se necesita para aprovechar mejor un paseo familiar cuando aún estamos en pandemia? Quizá lo más importante es procurar hacer actividades en espacios abiertos y, por ello, resulta clave apostar por habilitar mejor los mismos. Los gobiernos locales pueden impulsar el turismo local al habilitar mejor los entornos de las atracciones culturales y recreativas facilitando el acceso a los mismos al mejorar los recorridos de las rutas de transporte y los paraderos. Así también, los accesos ciclistas y peatonales deben ser atendidos, al igual que las facilidades para conductores y usuarios de taxis y mototaxis. Además, resulta clave proveer de sombra en los espacios de espera para que el disfrute de la experiencia sea pleno.

Por supuesto, adecuada señalización y orden en la gestión del comercio y de los restaurantes es deseable. Una apropiada definición y comunicación de las reglas para el uso del espacio puede hacer la diferencia. Encontrar el equilibrio es importante pues una sobrerreglamentación no hace sino arruinar el paseo, pero debe quedar claro a qué áreas no se debe ingresar y, por supuesto, recordar lo mínimo: no tirar basura, ser respetuoso con el entorno y respetar los límites de velocidad.

Ciertamente, los sitios arqueológicos o los lugares naturales deben ser preservados y aprovechados, respetando los aforos para no dañarlos; siempre es mejor una huaca visitada y admirada que una destruida y abandonada. Además de fondos públicos para la recuperación y mantenimiento de tantos tesoros que tenemos, es necesario identificar fórmulas que nos permitan generar ingresos que puedan retornar a los mismos y así potenciar su valor.

Estos días estuve de visitas en Paracas y pude ver mucho movimiento, deportes de agua en zonas controladas, letreros y vallas en las zonas de descanso de las aves marinas y, felizmente, una Reserva Nacional bastante cuidada y organizada. El museo Julio C. Tello, cuidadoso con el cumplimiento de la vacunación, nos ofreció una bonita exhibición de arte, textiles y cultura Paracas, incluyendo los fardos funerarios y las trepanaciones craneanas. Vale la pena darse una vuelta.

VIDEO SUGERIDO

Flamante burgomaestre aparece en escucha legal que forma parte de investigaciones contra la organización criminal. Sandro Véliz es militante de Perú Libre y persona cercana a los prófugos exalcaldes.