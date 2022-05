El inmediato atracón que ocurrió a pocos minutos de inaugurado el bypass del óvalo Monitor solo confirmó lo advertido por muchos especialistas y demostró que nuestra ciudad sigue optando por un enfoque auto-centrista que no les hace bien ni a los propios conductores. Pero no son solo los garrafales errores de diseño vial incluso en elementos absolutamente básicos como la señalización (evidenciados por el Ing. David Fairlie en su cuenta de Twitter) sino que una obra de esta naturaleza vuelve a enfocarse en atender a unos pocos, a la minoría que se mueve en auto particular y taxis.

Los videos e imágenes de autobuses del corredor rojo atascados en fila en el tráfico son una muestra del desprecio que se le tiene al transporte público, por el cual poco se hace. Por supuesto, deseamos que la ciudad ofrezca un transporte digno y un tránsito fluido que permita a todos los conductores llegar a sus destinos a tiempo pero también que lleguen sanos y salvos los pasajeros de los buses y las combis, y que peatones y ciclistas lleguen, cuando menos, ¡vivos!

Obras como la del óvalo Monitor perpetúan la desigualdad. Lo dice con detalle Matteo Stiglich en un artículo que ha publicado en Noticias Ser acerca de cómo la infraestructura del transporte puede aumentar la desigualdad urbana. Por su parte, la celebración frívola de algunos acerca del “éxito” del nuevo by-pass –solo para los conductores y en algunas horas del día– demuestra que no solo son conscientes de sus privilegios, sino que gustan de restregarlos en la cara de quienes pasan por ahí mismo: apretados en los buses del corredor rojo o en otras unidades de transporte público. Incluso hubo un descarado que pidió que retiraran el paradero pues eso es lo que obstaculizaba el tránsito, ¡plop!

En unos pocos años volveremos a escuchar de atracones pesados y de infraestructuras colapsadas en esa zona de la ciudad. Pero esto no es lo peor, sino que con esta inauguración y las voces en coro y acríticas de quienes la aplauden en medios de comunicación y redes sociales, estamos volviendo a abrir la puerta a esta idea de que la ciudad es mejor si le insertas una mole de cemento para resolver algo que podrías atender con soluciones más simples y más baratas… pero claro, esto no vende ni hace tanta propaganda. Gracias por ese legado que seguro capitalizarán varios de los candidatos que hoy quieren ocupar el sillón municipal, gracias.

