A pesar de ya estar acostumbrados a la crisis constante del gobierno, cada vez se acentúan más las amenazas contra cualquier intento de procurar mejorar nuestra vida como sociedad. No solo el derrame de petróleo de Repsol ha pasado a un segundo plano sino que el nombramiento como Ministro de Ambiente de una persona sin ningún tipo de experiencia en el sector demuestra el desinterés del presidente por el tema. Un insulto. Pero esto no es lo único, las muchas denuncias del renunciante primer ministro sobre violencia familiar que no son “privados” –como torpemente intentaron invisibilizar– son moneda compartida con otros miembros del gabinete.

Hay que agregar además que en su rol de congresista (¿quiénes son los votantes que se harán responsables porque haya logrado obtener una curul?), el señor Valer presentó a fines de diciembre un Proyecto de Ley con el objetivo -¡oh sorpresa!- de ampliar las autorizaciones de rutas para el transporte público e incorporar a los actuales transportistas en el sistema de transporte urbano. Malo por donde se le mire. Por su parte, en el Ministerio de Transporte ya venía sufriendo los embates de un ministro con poco interés en el bienestar de los pasajeros y su necesidad de transportarse. Desde que el actual ministro asumió el cargo ha buscado desmantelar la institución y destruir los avances logrados. No solo el escándalo ha sido con motivo de la SUTRAN y la ATU sino que también ha destruido la oficina de Promovilidad y con ella la posibilidad de que las ciudades del país cuenten con sistemas de movilidad urbana. En una reciente denuncia de Epicentro, incluso hay denuncias por hostigamiento y acoso laboral. Con sus antecedentes, la verdad es que no sorprende siquiera.

Adicionalmente, gracias a la alerta de Martín Hidalgo en redes, encontramos que el congresista Javier Padilla (otro que llegó al Congreso por Renovación Nacional al igual que el expremier Valer) ha presentado a inicios de mes un proyecto de ley para simplificar el trámite para obtener el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Este es el camino para facilitar la ocupación de tierras y promover las invasiones en zonas arqueológicas. Otra joyita.

Para describir lo que estamos viviendo, quiero usar una metáfora que una compañera compartió en un grupo de WhatsApp del que hago parte en la que describía a las dos “fuerzas políticas” que hoy se mantienen enfrentadas. ¿Quién hace más daño, el gato que entra como loco a una cristalería y rompe todo o el contador que por décadas lleva robándose la plata? Yo quiero agregar que además, cuando el dueño de la cristalería cierra el negocio y sale por la noche hacia su casa, se encuentra con más de un atracador, ya sea un chavetero o un delincuente con pistola. A merced de todo esto nos encontramos. ¿Podremos salir adelante?

