La Municipalidad de Lima declaró zona intangible a Mesa Redonda y el Mercado Central para así prohibir la presencia de vendedores ambulantes. Es cierto que el comercio informal ambulatorio genera una serie de problemas como el desorden y la inseguridad y resulta importante ordenar y formalizar la venta en la calle. Sin embargo, el problema no se resuelve simplemente prohibiendo la presencia de ambulantes, ya que el verdadero problema es la falta de oportunidades de empleo para las muchas personas que se dedican a vender en la calle. Por supuesto, una medida de fuerza como esta, en la que no se considera un plan de reubicación integral y un programa de generación de empleo, no va a resultar exitosa.

Es así que luego de la declaración de intangibilidad, los ambulantes que fueron retirados se han reubicado en los alrededores de la avenida Grau. Esto demuestra que una medida de esta naturaleza no resuelve el problema, sino que solo lo empuja hacia otro lado. Por ello, es necesario pensar en acciones integrales para producir empleo y dar oportunidades, proyectando las necesidades e invirtiendo en programas de formación. Para ello, debe haber una articulación de actores y voluntades que permita generar inversiones que creen empleo, pero las municipalidades no pueden quedar ajenas a estos procesos, aunque muchas veces se hagan las locas. Muchos gobiernos locales creen que es suficiente con ofrecer clases de computación, de diversos oficios y de promoción de manualidades, pero, en realidad, los municipios pueden y deben utilizar las herramientas de desarrollo urbano que poseen.

Por ejemplo, estos son responsables de implementar sus planes de desarrollo urbano para potenciar zonas de sus distritos y corredores económicos. Así también pueden promover actividades deportivas, culturales y recreativas para activar sectores y fomentar oportunidades para emprendimientos. Los procedimientos de otorgamiento de licencias de funcionamiento a locales comerciales pueden ser más expeditos para propiciar la formalización y dar así más alternativas de empleo. Queda claro que no es suficiente con solo decretar la prohibición o fiscalizar un retiro forzado, pues no se está atendiendo la raíz del problema: la generación de empleo. También, los municipios deben incluir a la población de migrantes venezolanos en sus políticas de promoción de empleo y no perder de vista a este grupo vulnerable que bastantes obstáculos enfrenta.