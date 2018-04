Las niñas que no quieren ser mujeres

El fuego que salía del bus no fue suficiente para mostrar el inmenso odio que, en nombre del amor, Carlos Javier Hualpa Vacas llevaba dentro suyo. Eyvi, nuestra hermana, cargará toda su vida con el dolor y las marcas en su piel que representarán para nuestro país un recordatorio del machismo que mata. Del machismo que mata y marca todos los días a las mujeres de todas las edades y a niñas, algunas que ni siquiera hablan. Un horror. Desde pequeñas sufrimos agresiones sexuales, desde exhibicionismo y manoseos hasta violaciones. Conforme una crece y se hace adolescente, los incidentes aumentan y quienes se salvaron de vivir el infierno en la infancia se exponen a ataques cada vez más graves.

Además de la absoluta necesidad de acabar con el machismo y reeducar a la sociedad entera en la igualdad, corresponde implementar políticas públicas y urbanas que eviten las agresiones sexuales contra mujeres y niñas. Esta semana se lanzó la campaña Free To Be, promovida por Plan Internacional para que las mujeres jóvenes puedan identificar en un mapa los lugares que sienten inseguros en la ciudad de Lima. El mapa virtual recibirá registros hasta el 29 de mayo de 2018 (http://lima.planfreetobe.org). Este será un excelente insumo para que las autoridades locales reconozcan los espacios donde las adolescentes tienen miedo y puedan mejorar el entorno e incrementar la seguridad para que ellas puedan ser libres. Plan también está trabajando en reducir el acoso sexual contra niñas y adolescentes en el transporte público, problemática que no solo limita sus movimientos en la ciudad, sino que genera estrategias de protección entre, por ejemplo, las escolares para no dejar a ninguna sola o ubicarse en lugares estratégicos en el bus para evitar que les metan la mano.

Esta semana estará en Lima Francesco Tonucci, pensador y promotor de la ciudad de los niños. Tonucci nos recuerda que el mejor indicador de que una ciudad es sana es ver a niños solos jugando en la calle. Lima está lejos de ser una ciudad así pues nuestros niños y niñas están en constante riesgo. Ojalá algún candidato al municipio metropolitano tenga la visión de hacer de Lima una ciudad en la que los niños sean, de verdad, importantes. Para quienes quieren escuchar a Tonucci, el evento será el 2 y el 3 de Mayo en la PUCP, previa inscripción.

Niñas y adolescentes llevan la peor parte y nosotros no debemos permitir que las maltraten, les peguen, las arrastren, las violen, las quemen o las maten. Como Peter Pan y los niños perdidos. En nuestro país, que no es el de Nunca Jamás, las niñas no quieren crecer.