Matando árboles

En la Semana Santa, una imagen circuló por redes sociales. Uno de los inmensos y hermosos árboles centenarios de la Av. Pedro de Osma en Barranco había caído encima de una clásica casona del distrito. Los vecinos y muchos otros que no vivimos ahí pero que disfrutamos de la imponente belleza de los árboles barranquinos lamentamos su pérdida. Los vecinos denuncian que la caída del árbol se debe posiblemente a que durante los trabajos de refacción de la Av. Pedro de Osma se cortaron o maltrataron sus raíces haciendo que pierda estabilidad. El municipio niega esa posibilidad. Por suerte, no hubo heridos, ¿se imaginan si le caía tremendo árbol encima a una persona?

El cuidado de los árboles de un distrito requiere no solo del regado correspondiente, se debe atender las plagas y controlar las enfermedades para garantizar que crezcan sanos y fuertes. ¿Por qué a la mayoría de autoridades les importa un bledo los árboles de su distrito? Son pocos los gobiernos locales que cuentan con un inventario de árboles y plantas, y es muy frecuente que las constructoras eliminen caleta aquellos árboles que se interponen con las cocheras o ingresos que diseñaron para sus edificios de última moda.

Yo misma he visto cómo en Miraflores poco a poco iban debilitando un árbol hasta que sin más lo cortaron. El día que fui a tomarle la foto ya no estaba. También en Barranco, en la calle Las Mimosas han ido desapareciendo especímenes de floripondio, unos árboles que dan unas flores hermosas que despiden un delicioso perfume. En otros distritos ni siquiera los dejan crecer antes de retirarlos.

¿A qué se debe esto? ¿Acaso la presión inmobiliaria es la única responsable o también es culpable ese vecino al que le molesta que el árbol “ensucie” su calle?

Según la FAO de Naciones Unidas, son nueve los beneficios de contar con árboles en la ciudad: incrementan la biodiversidad urbana, mitigan el cambio climático, reducen la temperatura del ambiente, filtran el aire de contaminantes, regulan los filtros de agua, reducen las emisiones de carbono, pueden contribuir a la seguridad alimentaria, mejoran la salud física y mental de la población e incrementan el valor de la propiedad en un 20% (e impulsan el turismo).

Pero más allá de los beneficios concretos y científicamente comprobados, ¿acaso usted no la pasa mejor cuando hay árboles cerca? ¿No aprovecha su sombra para huir del calor, no disfruta su vista ni la belleza de sus flores, no le hace sonreír el canto de los pajaritos? Si es así, defiéndalos cada vez que pueda pues uno a uno los irán matando.