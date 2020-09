Ayer en el Concejo Metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima se aprobó por mayoría la declaración de interés metropolitano el carácter prioritario de los proyectos de inversión de la gestión del alcalde Jorge Muñoz. Son diez los proyectos priorizados: ocho son obras viales, uno es sobre prevención de riesgos y otro es sobre espacio público. Es decir, el 80% de los proyectos emblemáticos tienen que ver con el tránsito y el transporte.

Entre estos ocho proyectos, encontramos la ampliación del Metropolitano, que permitirá que los vecinos de Comas, Carabayllo e Independencia puedan acceder al servicio. Este es uno de los grandes pendientes de la ciudad y una de las razones por las cuales los operadores del Metropolitano continúan aún en la fase de preoperación. Si bien hay obras importantes para la ciudad en este rubro, llama la atención cómo aquello que se considera “obra” suele estar vinculado a “obras viales”. Pocas veces se encuentran inversiones de magnitud para espacios públicos, centros culturales, vivienda social –¡sería un milagro!–, regeneración ecosistémica u otros.

Por supuesto, no todo es alegría. Un desnivel en el óvalo Monitor con la Av. Javier Prado ha sido priorizado. Sí, ahí mismo por donde pasará la Línea 4 del Metro de Lima. Por supuesto, en esa zona hay un tráfico atroz, pero acaso no podrían implementar medidas menos invasivas, feas (sí, feas) y caras para aliviar la zona justamente teniendo en cuenta que el Metro de Lima aliviará considerablemente el flujo. Además, medidas como brindar un carril exclusivo al transporte público, abastecer mejor la zona con buses expresos (para sacar de las pistas a los colectivos informales), distribuir mejor los flujos viales, giros e intersecciones y programar correctamente los semáforos ayudarán muchísimo a la fluidez y, por supuesto, una buena inversión en las zonas peatonales podría hacer de esa zona un espacio más valioso y más seguro. Claro, no hay plata para todo eso… ¡oh! pero sí hay 82 millones para el paso a desnivel… ¡vaya!, ¡vaya!

Finalmente, el espacio público que se construirá es un parque zonal en Huaycán, el parque La Familia, y eso es excelente, pero, lamentablemente, este seguirá con el mismo concepto de cobro por ingreso (es decir, para entrar debes pagar una entrada) a los mal llamados “clubes” zonales que administra Serpar, el Servicio de Parques de Lima de la propia municipalidad. Y el modelo que tiene desnaturaliza, justamente la esencia de espacio público en sí mismo, que debería ser accesible, libre y democrático. Así que sí, un nuevo espacio público, pero no para todos… al menos, no para los pobres.