Cada año mueren personas que no nos importan. Cada año es lo mismo, se acumulan las estadísticas, superan a los muertos por homicidio y no se levanta ni una ceja. Todos los años mueren igual y, a veces, mueren en el mismo lugar pero no se hace nada. Me refiero a las 3110 víctimas fatales de los siniestros de tránsito del 2019.

Porque si importaran, muchas medidas deberían tomarse pero ninguna se toma. Se buscaría reducir la velocidad que es la que mata o se sancionaría severa y efectivamente a los conductores imprudentes. Por supuesto, se debería mejorar el diseño vial para que la infraestructura perdone y no mate pero, sobre todo, para que evite malas decisiones y prevenga negligencias.

Desde Lima Cómo Vamos hemos desarrollado el estudio ¿Cómo nos movemos? que analiza las ocurrencias y los siniestros en las vías rápidas de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla gracias a datos recogidos por el equipo de Monitoreo y Auxilio Vial de Lima Expresa. Esta radiografía y sus recomendaciones son útiles para todas las vías del país.

Así, encontramos que –en las dos vías estudiadas– los choques, el despiste de motos y los atropellos son los principales tipos de siniestros que resultaron con víctimas fatales y heridas en los últimos dos años. Los despistes de motos representan el 23% de siniestros y son, en su mayoría, causados por el exceso de velocidad. Es particularmente importante resaltar que las motos causan el 60% de las víctimas pero representan solo un 5% del tráfico en Evitamiento. Esto quiere decir que las motos son treinta veces más peligrosas que el resto de vehículos y es obligatorio que se implementen acciones que garanticen la seguridad para los motociclistas y el resto de ciudadanos.

Por último, una buena parte de ocurrencias registradas en estas vías es causada por negligencia por parte de los conductores como la falta de combustible, problemas mecánicos o con las llantas y sobrecalentamiento del motor. Los desperfectos de los vehículos pueden, en su mayoría, ser evitados de mantenerse un correcto mantenimiento del mismo.