Desde que se inició la cuarentena, los espacios públicos fueron las principales víctimas de las medidas de distanciamiento físico y del #QuédateEnCasa. Calles, plazas y parques se quedaron vacíos y surgió una inusitada añoranza por ellos. Todos empezaban a entender el real valor de los espacios públicos.

Ahora, con más de seis meses en estado de emergencia y a pocos días del inicio de la cuarta fase de reactivación económica, las reglas se mantienen: mascarilla, mantener distancia física y evitar aglomeraciones; y continúan las restricciones especiales para niños y adultos mayores. A pesar de que la ciencia nos dice que es mejor permanecer al aire libre que en lugares cerrados, la flexibilización en las reglas del gobierno benefician más a los lugares cerrados como los centros comerciales y restaurantes que a los espacios públicos abiertos como los parques y las playas. Es así que un ejército de serenos y fiscalizadores persiguen a ciudadanos para que no se sienten en el jardín, se levanten de las bancas (en aquellos casos en que los propios distritos no las han quitado o clausurado) e incluso para botarlos de las playas. ¿Cuál es la razonabilidad de estas medidas?

Eso sí, quiero dejar claro que no estamos pidiendo que se vaya en masa a los espacios públicos pues se violaría la regla de evitar aglomeraciones, pero para aquellos que tienen cerca espacios públicos de calidad, ¿por qué se les prohíbe disfrutarlos cumpliendo las condiciones de seguridad? En redes sociales, los testimonios de prácticas absurdas incluyen que solo pueden estar en la arena si hacen ejercicio, que bañarse en el mar no califica como deporte, a menos que estés corriendo olas y que si eres un abuelo que se cansó al caminar, el sereno te tocará el pito para que te levantes de la banca en la que te sentaste. ¿En serio?

Pero esto no es lo peor. Hay distritos que han emitido ordenanzas para prohibir el acceso de no residentes a sus jurisdicciones en una acción, claramente inconstitucional, que además –como es usual con prácticas segregatorias– puede ser fácilmente usada para discriminar.

Por ello, si eres testigo de una prohibición absurda en el acceso o uso de espacios públicos, te invitamos a denunciarla en Ocupa Tu Calle. Estamos trabajando un protocolo de gestión saludable de playas y espacios públicos en el marco del Pacto por los Espacios Públicos. No puede ser que existan protocolos para casinos pero no para espacios públicos. No olviden que los espacios públicos son también servicios esenciales.