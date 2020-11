Luego del burdo y torpe intento para destruir la memoria de los dos chicos asesinados por la Policía durante las manifestaciones del breve gobierno de facto, una masiva e incontrolable ola de representación y memoria invadió nuestro país. Al grito de La Memoria No Se Borra, muchísimas personas empezaron a construir memoriales, pintar muros y diseñar maneras para ofrecer su respeto, su reconocimiento y su admiración por los ahora llamados Héroes del Bicentenario.

Preservar la memoria suele resultar complicado. Diversos intereses se contraponen, incluso en algo que no debería generar controversia: la muerte. Sin embargo, también es tiempo que hablemos de la importancia de la memoria en nuestras ciudades. Hay hitos que marcan nuestra historia y esos hitos deben ser recordados para no repetir los errores y para aprender las lecciones. No me refiero solo a guardar la memoria de hechos vinculados a lo político, sino a mucho más. Por ejemplo, las personas muertas en Mesa Redonda, los chicos quemados en los containers en Gamarra, los chicos electrocutados en un Mc Donalds y los trece muertos en la discoteca de Los Olivos. Todas estas vidas perdidas merecen ser visibles para recordarnos lo que causó sus muertes, para prevenir otras. Así también, catástrofes producto de desastres naturales deben ser puestas en evidencia: terremotos, huaicos o inundaciones. Para tener presente a las víctimas y para recordarnos cuál es nuestra responsabilidad en estos hechos.

El 27 y 28 de octubre del 2019, desde Lima Cómo Vamos junto a Proyecta Memoria (Chile), conmemoramos el aniversario del terremoto de 1746, el más destructivo que ha vivido la ciudad de Lima. Hicimos sonar las campanas de la Catedral a la misma hora en la que ocurrió el sismo y desarrollamos talleres y charlas. Pero, ¿sabías tú de esta tragedia? ¿Conoces de las muchas masacres, desapariciones, muertes y desastres que han ocurrido en nuestra historia? Quizá sea bueno revisar nuestro pasado ahora que se viene el Bicentenario para no repetir estos capítulos trágicos que preferimos meter bajo la alfombra.

Para guardar la memoria, los invitamos a participar de las acciones de memoria colectiva en homenaje a las víctimas, heridos y en defensa de la democracia que están siendo impulsadas, si quieres incluso promueve la tuya propia. Desde Ocupa Tu Calle tienes la opción de muralizar virtualmente distintas paredes de nuestra ciudad y la próxima semana tendremos un espacio de reflexión sobre protestas, espacio público y memoria. Más info en nuestras redes sociales, ¡acompáñanos!