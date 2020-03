Las comunidades que valen

¡Vaya año que ha sido esta semana! Alguien subió esta frase en redes para explicar lo que muchos hemos sentido en estos días. Desde confusión hasta miedo y pena, mucha pena por lo que está pasando y por los que son menos afortunados. Lo hablaba con una querida amiga. Algunos tenemos una casa que además de tener techo y piso es segura, en la que no hay violencia dentro. ¿Cómo van a pasarla encerradas en sus casas las mujeres y niños que viven al lado de un agresor?

Algunos tenemos recursos para atender a nuestros niños en su aprendizaje y mantenernos todos ocupados sin perder la paciencia. ¿Cuántos niños necesitan ese desayuno o almuerzo de Qaliwarma para su sustento diario? Algunos, los menos, tenemos trabajo estable. Un trabajo que si bien se verá afectado por la pandemia no será tan golpeado al no estar vinculado a la industria del turismo o a la de los servicios. ¿Qué pasará con los trabajadores informales, los que trabajan como independientes o los vendedores ambulantes? Algunos, todavía, tenemos salud y estamos bien alimentados y con las defensas altas y sin otras enfermedades que podrían complicarnos en caso de ser contagiados. ¿Cómo cuidar a nuestros adultos mayores y a nuestros ciudadanos más vulnerables?

Ningún país ha estado preparado y salvo China, que ha “aplanado la curva”, el trabajo por hacer es aún inmenso. Pero, ¿cómo afrontar, desde nuestras ciudades y barrios, una pandemia global? Quizá una manera sea recuperar lo simple (en aquellos casos donde sea posible): la bicicleta frente al metro, la bodega frente al supermercado, la familia frente al individualismo, la escuela en casa. No, no les estoy diciendo que renunciemos a todo, sino que le volvamos a dar valor a lo pequeño, a lo que no es tan moderno ni está de moda. A la simpleza de lo cotidiano, de lo hecho a mano, de lo casero...

Pero, ¿cómo será después? Cuando los espacios públicos hoy, en muchos lados semi vacíos, vuelvan a llenarse de gente. ¿Realizaremos las mismas actividades? ¿Se mantendrá la distancia social? ¿Se recuperará la confianza en los demás? ¿El transporte público seguirá igual de hacinado o esta crisis habrá obligado a nuestras autoridades a invertir más en sus sistemas masivos? ¿Habremos aprendido a valorar nuestra comunidad? ¿A cuidar nuestros bienes públicos? ¿A reconocer la necesidad de un Estado eficiente y protector? Ojalá que luego de que se aminore la pandemia, logremos entender que somos más valiosos juntos y unidos que solos y confinados aunque tengamos todos los rollos de papel higiénico del mundo.