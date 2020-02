La memoria de Villa El Salvador

Luego de que al menos 20 personas hayan resultado muertas en la desgracia ocurrida en Villa El Salvador, producto de la deflagración de gas, la corrupción y la informalidad, corresponde ponernos a pensar en de qué manera vamos a reparar el dolor de estas familias y del país en general. Y no, no me refiero a una, merecida pero vacía, indemnización económica ni tampoco a la necesaria justicia que no sabemos si alcanzará a sus reales responsables o si la impunidad reinará.

Me refiero a la necesidad de que desde el Estado se facilite un proceso participativo y colectivo de memoria. Un espacio de duelo, de desfogue de la frustración y que acompañe para lograr el objetivo final: encontrar paz aunque eso no cure el dolor. Un dolor que nunca se va a curar.

Un memorial o monumento que rinda tributo a las víctimas y que sirva como principal recordatorio del suceso y los factores que lo provocaron. Claro, un símbolo no basta. Lo que importa es el contenido, aquello que representa y de qué manera esta situación significa una transformación. La promesa de que algo semejante no volverá a pasar. Nunca. Jamás.

Esto implica no solo un tremendo respeto por las familias afectadas y por los vecinos, también implica una responsabilidad mayor: una promesa social en la que el Estado sea quien vele por nuestro bienestar y que los ciudadanos nos protejamos el uno al otro.

En Buenos Aires (Argentina), hace quince años murieron más de 190 personas en un incendio en la discoteca Cromañón, la noche de un concierto de rock. Si bien la impunidad campea y las familias de las víctimas y los sobrevivientes no encuentran elementos que les reparen su dolor, un proceso de memoria se ha generado y aunque la propuesta oficial no les satisface (un memorial en un parque), la asociación Los Pibes de Cromañón reclama la expropiación del local donde funcionaba la discoteca y donde sus hijos y amigos perdieron la vida.

¿No podría ser quizá este suceso en Villa El Salvador el determinante? El definitivo. El que nos muestre lo bajo a lo que pudimos llegar y desde donde construimos esa ciudad que queremos, esa ciudad en la que vivamos bien. Una antesala para el país del Bicentenario: uno en que nadie muera mientras duerme en su cuarto. Mientras va a comprar el pan. Mientras sueña en su futuro que nunca será.