No sé si has visto el video de un taxista que es intervenido por los inspectores de tránsito y que, ante la impotencia de una posible multa –al no contar con el permiso para hacer taxi–, pierde el control y choca su auto a propósito. El taxista explota ante su propia impotencia y grita que el SAT le ha robado y que es pobre. “¡Yo soy pobre!”, dice antes de anunciar que se matará y pisa el acelerador. ¡CRASH! ¡CRASH! ¡CRASH!, suena mientras acelera y estrella su auto contra la grúa que lo había detenido. Fin de la publicidad. No sabemos nada más de él, salvo que lo llevaron a la comisaría para denunciarlo por choque con daños materiales.

Esto es algo que no debe ocurrir nunca. Que te encuentres en una situación de vulnerabilidad tal, de estrés extremo, de máximo pesar, a tal punto que te ves obligado a renunciar a todo lo que tienes: tu herramienta de trabajo, tu familia, tu propia vida. Es por eso que es fundamental promover políticas para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, la tuya, la mía y la de este señor taxista, pues solo así podremos encontrarnos con las condiciones apropiadas para realizar nuestros proyectos de vida y, ojalá, ser felices.

Este último martes presentamos los resultados de la encuesta 2018 de Lima Cómo Vamos: un espejo para ver cómo estamos en los distintos aspectos que impactan en nuestra calidad de vida. La buena noticia es que tuvimos al alcalde electo Jorge Muñoz en el escenario comentando los resultados, recibiéndolos de buena gana y garantizándonos todo su esfuerzo y buena voluntad para iniciar el despegue de nuestra ciudad. Pero, sobre todo, ofreció escucharnos y dialogar, y eso es lo que importa. De esta forma, marca una diferencia importante del alcalde actual, que es conocido por no hablar con nadie.

Así también, el alcalde Muñoz aceptó comprometerse con metas claras y específicas a las cuales podamos hacer seguimiento. En ese sentido, desde Lima Cómo Vamos les haremos llegar una propuesta de Plan de Metas para que pueda implementarla de manera oficial ni bien empiece a gobernar la capital. Esto, de la mano de una política de gobierno abierto y transparencia de información, estoy segura de que contribuirá a que se reduzca la percepción del más de 66% de ciudadanos que considera que existe corrupción en el manejo de los fondos públicos del municipio. El próximo año veremos qué resultados nos dará la encuesta 2019, pero esperamos que supere con creces la aprobación del actual alcalde Castañeda, del cual apenas uno de cada diez limeños considera que ha hecho una buena gestión (11.7%).

Aprovecho para invitarlos a la Gran Final del Emprendimiento Social de Kunan, en la que diez finalistas competirán por un premio económico para promover sus emprendimientos. Tengo el privilegio de ser promotora de una de estas iniciativas, Ocupa Tu Calle, con la cual buscamos crear más espacios públicos y mejorar los ya existentes. Sin embargo, los otros nueve proyectos finalistas son propuestas increíbles de soñadores convencidos de que el Perú puede ser un mejor país. Solo por eso todos son ganadores.