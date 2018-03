La era feminista

Los estremecedores cánticos de las mujeres unidas durante la huelga general y feminista en la ciudad de Bilbao representan un punto de quiebre en la causa por la igualdad entre hombres y mujeres. Nunca antes tantas salieron a las calles de todo el mundo a exigir sus derechos y a acabar con las inequidades y represiones. Al grito de “Si nosotras paramos, se para el mundo”, “A la huelga diez, a la huelga mil, todas a la huelga vamos a ir” y “Yo por ellas, madre, y ellas por mí”, las mujeres salieron de sus trabajos, de sus casas, dejaron sus deberes de cuidado y demostraron que el poder feminista es la revolución.

Esto es especialmente relevante en un mundo en el que aún las niñas y mujeres están en peligro constante, en el que seguimos ganando menos que el hombre por un trabajo equivalente y en el que no se reconoce el trabajo del hogar ni el cuidado de niños y adultos mayores, hechos mayoritariamente por las mujeres. De hecho, en la última encuesta Lima Cómo Vamos, las mujeres identifican como principal causa de discriminación el hecho de ser ellas mismas, es decir: mujeres.

En el diseño de las ciudades se repite este patrón. A pesar de que las mujeres caminan más que los hombres, las veredas y espacios públicos no están hechos para que ellas puedan transitar con seguridad y confort. La misma encuesta de Lima Cómo Vamos refleja que un 84% de chalacas camina en todo o parte de sus trayectos hacia su trabajo o centro de estudio; esto es 20 puntos porcentuales más que los varones. También, se muestra que son los hombres quienes hacen más uso del vehículo privado. Por último, el 53.9% de limeñas y el 42.2% de chalacas consideran que los habitantes de su ciudad no respetan a las mujeres. Estos son solo unos ejemplos de por qué es necesario diseñar ciudades considerando el enfoque de género y ni hemos mencionado la violencia y acoso sexual, que sufren diariamente niñas, adolescentes y mujeres de todas las edades tanto en el fuero público como al interior de sus propios hogares.

La lucha sigue y aún tiene un largo trecho por recorrer. Para acompañarla hemos decidido, junto con unas amigas, relanzar el blog www.lasmamacitas.pe con el objetivo de compartir aquellas cosas que nadie cuenta, en el camino no solo de la maternidad sino de la vida de las mujeres en el Perú actual.

Mujeres que pueden o no querer tener hijos, pueden o no ser profesionales, pueden o no ser heterosexuales, pero lo que al final importa es que sean mujeres libres, a quienes no las reprima nada que no sea su propia esencia –como bien lo dijo una mujer que está transformando el aprendizaje en nuestro país. ¡Acompáñennos!