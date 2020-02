Con motivo de los 24 meses de prisión preventiva dictados al ex alcalde Castañeda en un juicio por corrupción, pregunté en Twitter sobre obras o políticas que realizó durante sus tres gestiones y que a juicio de los ciudadanos son de dudosa honestidad, inútiles o están mal hechas. Fueron muchos los que contestaron a mi pregunta y aquí les presento una lista que aunque larga no es completa. He aquí el legado urbano de Castañeda.

El desfalco a la Caja del Pescador, la paralización de la reforma del transporte, el intento de construir by passes en la Av. Salaverry y en la Av. Aramburú, el tercer carril en la Costa Verde y la pasarela peatonal hoy erosionada, el tercer carril en la Benavides (con los árboles que varios vecinos defendieron y hoy se yerguen altivos en medio del carril inconcluso) y en Santa Beatriz, los semáforos inteligentes que nunca lo fueron, la instalación de paraderos y basureros en la Javier Prado de absurda ubicación, Cantagallo (como olvidarlo), el borrado de murales, el modelo de cobro por entrar a los parques zonales, el puente Bella Unión, el puente que no se cayó sino que se desplomó, el Teatro Segura inaugurado con baños portátiles y grupo electrógeno, el Parque del Migrante que desestimó, la entrega de más de 40 hectáreas a una organización religiosa y que estaban destinadas a un parque público, El Derby, y por supuesto, el by pass de 28 de Julio: su obra emblema.

Así como la ciudad es un bien colectivo, la lucha también lo es y, por eso, hoy periodistas, exautoridades (regidores y exalcaldes), ciclistas, organizaciones sociales, estudiantes (hoy egresados), colectivos, urbanistas y ciudadanos comunes tienen que agradecerse. Agradecerse pues todos han sido parte de la transformación de una ciudadanía apática y desinteresada en una pendiente y activa. Cada quien desde su propio rol: desde el simple reclamo en redes sociales, del armado de las pancartas, la salida a marchar, de la columna de opinión, de la edición de un video demoledor, de la investigación con datos, la emisión de reportajes, de los recursos judiciales interpuestos. Y lo más lindo es cómo esta energía individual se fue haciendo colectiva hasta volverse tan poderosa que prendió para siempre.

Sobre las acusaciones de corrupción serán los jueces quienes determinen sus responsabilidades y quienes dicten sentencia. Mientras tanto, los ciudadanos podemos estar seguros que la masa crítica y la vigilancia no serán nunca más apagadas. Ese es el buen legado de Castañeda, uno inesperado para sus objetivos, pero sumamente importante para lograr esa ciudad que tanta falta nos hace: una mucho, muchísimo mejor que la que nos dejó.

P.S.: Aunque hay mucha gente que ha luchado por esto quiero reconocer especialmente a Daniel de Toma el Bypass y a Jazmín de Costa Verde de Todos. Muchas gracias por su pelea, nuestra pelea.