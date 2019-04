¡Se va a cobrar por usar la calle!

¡Escuchen todos! Tengamos cuidado. Nos quieren cobrar por usar la calle. Sí, así de absurdo como suena. Quieren que paguemos por salir de nuestras casas, por caminar por las veredas, por ir al parque, por visitar una plaza. Para colmo, los argumentos son tontos. Dicen que nos van a cobrar porque se necesita mantenimiento, porque somos unos cochinos y ensuciamos y, para colmo, porque como en este país son pocos los que pagan impuestos, la plata no alcanza para cubrir los costos. Y no se les ocurre mejor idea que restringir nuestro derecho a usar la ciudad. ¡Es de locos!

Para colmo, nos dicen que no nos preocupemos, que nos van a cobrar muy poquito, una módica suma. Que eso no va a afectar la economía familiar. También dicen que en caso de que alguien no pueda pagar, pues no importa –¡que no salga de su casa!–. Justamente el pago funcionará como un filtro pues seguro esas personas son las que tienen menos educación y dejan todo tirado y sucio. Es más, dicen que debemos agradecerles pues ahora no nos cruzaremos con indigentes ni con mendigos en las calles y que seguro habrá menos choros pues ellos tampoco tienen tanta plata. Así, no podrán robar y no tendremos calles tan feas y llenas de gente wákala. ¡Ay, pof!

Esto que he contado es ficticio. Aún nadie ha propuesto cobrarnos por usar la ciudad. Sin embargo, lo que sí es cierto son todos los argumentos que he relatado pues fueron los que muchos ciudadanos utilizaron para defender el sinsentido (real y actual) de cobrar entradas por ingresar a los parques públicos. Sí, aquí en Lima para ir a los parques zonales, hay que pagar. Te formas en la cola y sacas la billetera para contar las monedas que permitirán que tú, tus hijos y tus amigos puedan disfrutar del jardín (siempre que no te encuentres con letreros de Prohibido pisar el césped), las flores y las bancas. ¡Ah! Pero no cantes victoria, pues si quieres usar la piscina o las canchas, deberás volver a contar monedas pues la entrada que pagaste era solo por el derecho a acceder al parque.

Urge que entendamos que el cobro que se hace por entrar a un parque común es lo más antiespacio público que existe. Es vergonzoso y debe cambiar. Toca explorar mecanismos de gestión que no dependan del costo de las entradas, pero mientras, debe quedar claro que usted tiene el derecho a disfrutar de los parques sin pagar, especialmente si están ubicados en zonas de la ciudad donde la ausencia de áreas verdes y espacios públicos es mayor. Defiende tu derecho a ir gratis a los parques, no te creas ese cuento que nos han metido hace años: ese cuento que dice que la ciudad es una mercancía y por eso nos la venden.