Aquel que se mete en contra, atropella con su velocidad a los peatones que caminan tranquilos por las veredas, toca el timbre como poseso y además le grita a quienes se le cruzan y no lo vieron. Ese es el ciclista malcriado.

Hace poco, una columna de un diario local hacía mención a este tipo de nuevo usuario de la vía que se las da de superhéroe, pero le sobra la prepotencia, la misma que critica de los conductores de vehículos motorizados. Conviene analizar por qué, a veces, nos topamos con este personaje en la ciudad.

¿Acaso no se dan cuenta los ciclistas malcriados que con su actitud no solo ponen en peligro la integridad física de las demás personas y la suya propia, sino que destruyen los avances –aún incipientes– de lograr que Lima sea un ciudad sostenible y promotora de la bicicleta? A la ausencia de reglas claras y a la confusión existente con relación a estas, los ciclistas somos –ciertamente– un grupo vulnerable.

Se supone que debemos viajar por las pistas, pero ante el riesgo elevadísimo de morir atropellados, muchísimas veces, optamos por las veredas que son territorio por excelencia de los peatones. Así que ni pista ni vereda, entonces, ¿cómo haríamos? ¿Volamos?

Lo cierto es que estamos en un proceso de transición. Conforme se van creando nuevas y mejores ciclovías, se ajustan las normativas y se definen los incentivos, la verdad es que los valientes que salen a pedalear deben sufrir con la indefinición de una ciudad que está en el camino de la transformación, pero que aún enfrenta mucha oposición.

Toca, por el momento, aguantar un poco y adaptarse, aunque eso no significa dejar de quejarse (de las ciclovías mal hechas, de las zonas peligrosas, de los pelotudos que te meten el auto, etc.) ni permitir que la evolución ocurra por inercia pues debemos estar involucrados en ella. Pero eso sí, no permitamos que el ciclista malcriado sea nuestro representante.

A ese también hay que erradicarlo. Seamos todo lo contrario: respetuosos y amables, démosle siempre el pase al peatón, detengamos la bici en un cruce peatonal para protegerlos, nunca les toquemos el timbre a los caminantes, que nos vean como aliados y no como enemigos, sonriamos y contagiemos la alegría que nos genera el montar bicicleta. Retemos al malcriado para que se alinee. Seamos, siempre, el ciclista chévere.

Este jueves 22 se inicia el Séptimo Foro Mundial de la Bici en nuestra capital, organizado por los colectivos ciclistas. Esperamos que sea un hito en el camino de volver Lima una ciudad ciclo-inclusiva para el bien de todos, sí, incluso de aquellos que manejan auto.