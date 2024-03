La última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2023, elaborada por el INEI, revela que la violencia contra la mujer en nuestro país, en todas sus manifestaciones –agresiones psicológicas, físicas y verbales– sigue en niveles extremadamente elevados.

De acuerdo con los resultados, un 53.8% de peruanas fue alguna vez víctima de un acto de violencia por parte de su esposo o compañero. Y estos son los hechos que se denuncian, que si se registraran aquellos que pasan o se asumen –por ignorancia o temor– como una suerte de “normalidad”, la cifra ascendería verticalmente.

Sin ir muy lejos los feminicidios ya superan, en lo que va de 2024, la treintena y todo apunta a que este año se superarán largamente los guarismos del anterior, que llegaron a 49 muertes y 101 tentativas de lo que se puede calificar como feminicidios.

Un feminicidio, no lo olvidemos, es un asesinato que se produce por razones de género, es decir, porque la víctima es la mujer, generalmente en un contexto de pareja (real o anhelada) o de familia.

Igual de preocupante es que Endes haya reportado cifras que revelan que una de cada tres mujeres en el Perú es agredida por la persona con la que convive.

Los picos más alarmantes en el aumento de estos episodios de sangre son los que se registran en Apurímac, Áncash, Callao, San Martín y, en general, en las zonas de la selva.

Una vez más el país se estremece ante una realidad de espanto que no hace, sino empeorar año a año. Leyes de mayor rigor, penas que suman mayor número de años carcelarios y similares, se quedan en lo meramente punitivo, pues no ha logrado detener lo que es una cultura nefasta de maltrato y abuso machista. La prevención, y no el castigo a posteriori, es lo que reducirá esta lacra social.

Y la prevención, qué duda cabe, comienza desde la escuela. Si la educación no se enfoca en combatir estereotipos sociales e inculcar códigos equitativos entre los géneros, de promover relaciones respetuosas entre los seres humanos, sea cual sea su identidad étnica o sexual, esta batalla estará perdida.

