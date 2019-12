Quienes pensaban que la cojudez humana tenía un límite se llevaron una buena sorpresa la semana pasada en Art Basel Miami. El límite de lo absurdo, quizás una virtud sí si se lo piensa, lo alcanzó la obra de Maurizio Cattelan un artista –o bromista– italiano que no exhibía nada desde hace quince años.

Signore Cattelan llegó a Miami, y un día antes de que se inaugure la exposición, porque su obra perecedera no aguantaba más de 48 horas in situ sin mosquearse, compró un plátano. Luego se compró un rollo de cinta adhesiva industrial y uniendo el concepto a la acción pegó la banana con la cinta en la pared, retrocedió para admirar su obra y se dijo ¡voilà! o más bien “¡ecco qui!”. Así nació su última obra: Comediante. Usted, paciente lector, me dirá que cualquiera puede pegar un plátano a la pared y llamarlo arte. Sí. Pero hay que ser un genio, un verdadero genio y un malabarista del funambulismo social para encontrar dos cojudos que paguen 120 mil dólares cada uno por una banana de cincuenta centavos. Que fue lo que sucedió. La gente se atropelló por acercarse a la obra y subirse a Instagram a su costado. En el fondo tiene todo el sentido del mundo. Art Basel Miami se ha vuelto un gran cocktail party del jet set que acude para ver cualquier cosa (¿plátanos?), pero sobre todo para ser vistos. La cosa es estar invitado a la estampida previa a la apertura de la muestra, tan bien descrita por Tom Wolfe en su libro Back to Blood (2012). Feroz observador de la vida del one percent y los one percenters wannabees, narra una historia sobre los excesos y la vulgaridad del arte hoy. La llegada a Miami Basel de un par de Kardashians seguidas por su séquito de influencers debió ponernos en alerta. Los eventos este año se concentraron alrededor de Vuitton, Dior y Fendi, marcas top del mundo de lujo del multimillonario Arnault. ¿Qué vino primero? ¿El arte o el shopping? Para estar en Miami Basel es mejor no saber nada de arte, pero nada de nada. Es más, puede ser un hándicap. Basta con estar en la movida y hacer networking para poder servir mejores causas:

Un dato para invertir o la invitación a un megayate en Ibiza este verano.

En 1994 se inauguró Art la celebérrima pieza de teatro de la no menos célebre dramaturga Yasmine Reza que narra la destrucción de la amistad entrañable entre tres amigos cuando uno de ellos paga un precio exorbitante por un cuadro completamente blanco –his personal banana– y los otros se burlan de él.

Hoy con Comediante ya no es un amigo quien se burla de uno. Es el artista quien se ríe de la ridícula sociedad de la cultura del espectáculo. Espectáculo que terminó abruptamente cuando David Datuna, otro artista, se comió la banana. “Me la comí porque estaba con hambre”. A su interpretación la llamó “Artista hambriento”.