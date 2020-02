Creo que estamos minimizando la gravedad detrás de la construcción del aeropuerto de Chinchero. Este proyecto ha ocupado nuevamente las portadas, primero por la insistencia del gobierno de sacarlo adelante y, luego, por informes que dan cuenta de los impactos negativos, directos y permanentes que esa construcción traerá a Machu Pichu y el Camino Inca, sin contar las zonas de Chinchero, Maras y Moray, llevando a la destrucción del mayor legado patrimonial del Perú. Si aún no lo han hecho, les recomiendo leer el informe preparado por Fernando Alayo en El Comercio, donde estos impactos aparecen listados al detalle.

Es como si nos estuviésemos metiendo cabe nosotros mismos: estamos destruyendo la razón del viaje de los turistas que tanto nos esforzamos por llevar.

Desde el inicio, IATA, el gremio mundial de aerolíneas, señaló que la altura y los fuertes vientos que soplan ahí harán que el aeropuerto no tenga la capacidad técnica para recibir vuelos transoceánicos. El estudio de pre-factibilidad no consideró vuelos de Miami y Ciudad de México, menos de África, Asia y Europa. Si Cusco necesita vuelos directos, ¿por qué insistir con esta ubicación que no los permite?

Además, parece una broma que se diga que Chinchero será un aeropuerto ecológico, cuando está siendo construido en el medio de un espacio natural irremplazable, donde se levantarán torres, hangares, almacenes, pistas de aterrizaje y una infraestructura para recibir a más de 5 millones de personas al año y toneladas de mercancías, que, además, tendrán que ser movilizadas hasta la ciudad del Cusco. La ubicación no es justificable ni para el turismo ni para la exportación.

No se entiende la insistencia del gobierno por un proyecto con cuestionamientos tan serios. ¿Qué es lo que no estamos viendo en esta ecuación?