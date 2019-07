Chinchero diseccionado

Es necesario escuchar a los que saben, como a Natalia Majluf, exdirectora del Museo de Arte de Lima y actual residente en la Universidad de Cambridge, para entender la dimensión del desastre que se viene con el aeropuerto de Chinchero. Le creo cuando dice en una entrevista para el portal Ojo Público que su construcción será uno de los daños más amplios al patrimonio cultural en el país.

“Creo que en el Perú se está minimizando la gravedad del caso Chinchero en términos de la conservación del patrimonio nacional. Es un crimen mayúsculo (...). Algunos dicen que el aeropuerto será ecológico. Yo no sé cómo puede alguien pensar que un aeropuerto, que según dicen recibirá entre 5 y 8 millones de turistas al año, con hangares, pistas de aterrizaje, edificios, en una zona como Chinchero, puede ser viable o ecológico. Es imposible hacer algo así en ese lugar sin causar una destrucción mayor, irreversible.

Cusco no va a ser un destino masivo nunca. No va a ser ni debería serlo. Ese tipo de turismo es algo que en muchos lugares se está reconsiderando muy seriamente. Más allá del valor intrínseco del patrimonio, no podemos destruir el motivo del viaje y eso es lo que estamos haciendo (....). Es un contrasentido. Con relación a la industria turística, estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Así de claro”.

Si a eso sumamos que IATA, el gremio mundial de aerolíneas, aseguró que este aeropuerto no tendrá capacidad técnica para lograr vuelos transoceánicos desde Cusco debido a la altura y los fuertes vientos, ¿a qué se está jugando con la insistencia en este aeropuerto?

Poco ayuda que el nuevo ministro de Cultura sea el séptimo desde que entró PPK y el cuarto durante la gestión Vizcarra. Con un ministerio con tanta volatilidad, nadie se hace cargo de la protección patrimonial.