Por una gracia graciosa, Indecopi permitió el año 2020 que la empresa estatal china Three Gorges Corporation compre la distribuidora de electricidad Luz del Sur, que abastece la mitad de Lima, a pesar de que esta misma firma ya estaba antes en el negocio de generación con Chaglla, pues Three Gorges Corporation le compró esa central hidroeléctrica a Odebrecht gracias a que los peruanos idiotas les permitimos a esos mafiosos brasileños que vendan ese activo colosal por US$ 1,400 millones en lugar de expropiársela.

Recordemos que la ley prohíbe que una misma empresa tenga una generadora y una distribuidora a la vez, pero Three Gorges Corporation fue muy afortunada con los chicos de Indecopi, que se chuparon con los chinos (espero que haya sido por cobardía y no por otra cosa). Ahora el economista Carlos Rojas ha revelado que la también empresa estatal China Southern Grid va a adquirir Enel Distribución (antes Edelnor), que abastece de luz a la otra mitad de Lima.

O sea, el 100% de la distribución de electricidad de nuestra capital va a ser del Estado chino. ¿Inquietante, no? También se sabe que las únicas postoras para comprar Telefónica del Perú (y Telefónica de Argentina) son empresas estatales chinas, pero que dicha operación habría sido vetada por la mismísima Unión Europea por razones estratégicas. Y ya las constructoras chinas son las empresas extranjeras líderes en el Perú, por encima de las españolas y tomándoles el relevo a las corruptas brasileñas.

A pesar de la inestabilidad que vivimos por ser tan imbéciles de elegir a algo como Castillo o de sus problemas en Las Bambas, los chinos son los únicos inversores grandes extranjeros a los que no les importa nuestro folclórico ruido político, tipo hordas aimaras amenazando Lima o ignorantes pidiendo una nueva Constitución. Incluso, existiría otro megagrupo peruano que estaría vendiendo afuera todos sus muy diversos activos locales y el rumor es que también todo podría ser adquirido por inversionistas chinos.