Estos chicos merecen el Mundial

Estos chicos se estaban preparando para jugar una Copa del Mundo y hace menos de dos meses les quitaron el premio. La incapacidad de la FPF hizo que la FIFA nos quite la sede y se la dé a Brasil, siendo los más perjudicados estos jugadores. Como consuelo, se logró mantener la organización del Sudamericano en Lima. Jugar cerca de la familia, no tener que viajar, recibir el enorme apoyo de la hinchada, enfrentar a rivales que no están acostumbrados a jugar de visitantes, son todas ventajas que este grupo valora. Sería un justo premio para ellos la clasificación.

El equipo es fuerte en defensa, pero se mostraba falto de contundencia en ataque en los primeros partidos. Se podía percibir mucha ansiedad, tensión y nervios en las jugadas de ataque. Todo esto mejoró con Bolivia y Ecuador y ojalá se traslade al hexagonal final ante rivales más complicados.

A estas alturas, no tiene sentido destacar individualidades, hay algunos que muestran grandes condiciones. Algunos por talento técnico, otros por inteligencia táctica y otros por condiciones físicas. Pero recién van cuatro partidos y a esta edad la irregularidad es habitual.

Por ahora, Carlos Silvestri ha logrado un equipo serio, combativo, valiente y competitivo. Desde el trabajo silencioso, ha intentado corregir algunas desatenciones habituales en defensa y mejorar la toma de decisiones en ataque. Cosas normales a esa edad. En el hexagonal final se deberán relajar y mostrarán su mejor versión. Por ahora, el juego colectivo sostiene al equipo y eso es una buena noticia.

Ilusionan estos chicos, el Mundial de Brasil es el objetivo, estos chicos lo tenían y lo merecen. Que los dioses del fútbol no se lo quiten, pues van en el camino correcto, por ahora.