Chávarry y sus defensores: día clave

Este martes, la Comisión Permanente decidirá la destitución e inhabilitación de Pedro Chávarry y Tomás Gálvez. No fue fácil llegar hasta este momento. La protección de Fuerza Popular a Chávarry ha sido intensa y pareja. Pese a su debilitamiento, el fujimorismo resiste y el encubrimiento podría imponerse y dilatar la acusación a estos dos fiscales. Fuerza Popular tiene 18 congresistas de 29 en la Permanente. Se anticipa que, como es la semana de representación, no asistirían. Los defensores de Chávarry no pueden seguir negando su vinculación con los Cuellos Blancos; el problema es que algunos de ellos se habrían enredado con esta mafia.

Una de las gestoras de la investigación a esta organización criminal, la fiscal Rocío Sánchez, me concedió esta semana su primera entrevista para la TV. Ella relata los vínculos que existen entre magistrados, funcionarios, empresarios y políticos con los Cuellos Blancos. Según Sánchez, el Congreso ha limitado la investigación al no incluir a los consejeros del extinto CNM en la organización. Esa omisión la impulsó Fuerza Popular.

Pese a que en los 52 mil audios y 40 mil mensajes de texto saltaron los delitos y sus protagonistas —negociado de expedientes, designación turbia de magistrados, coimas, venta de exámenes y toda la inmundicia que oímos en las interceptaciones—, la mayoría parlamentaria se negó a acusarlos por organización criminal. Esto ayuda hoy a Hinostroza en España. Chávarry puede hacer lo mismo para zafarse de la imputación.

La fiscal Sánchez, que anda sin resguardo y con pocos recursos, reveló que el Ministerio Público prepara una nueva denuncia constitucional para incluir a los consejeros en la banda. La mayoría fujimorista debe aprobar la acusación a Chávarry; de no hacerlo, habría más sospechas de sus nexos con los Cuellos Blancos.