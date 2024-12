La próxima batalla

“Un sueño imposible” (Joe Darion), la canción más popular del musical El hombre de la Mancha, es un himno a la valentía de luchar contra desafíos insuperables. Hay imposibles históricos, como poder convertir el plomo en oro o encontrar el elíxir de la juventud. Hay otros que se persiguen a ver qué pasa: la tercera mitad, por ejemplo. Si la mitad es cada una de las dos partes iguales en que se divide un todo, la tercera mitad no existe. Pero Antonio Machado la buscó para superar las dos mitades de España, una roja republicana y una negra fascista (en Juan de Mairena, 1936); y Hugo Neira la anda buscando para superar las dos mitades del Perú, una moderna y otra tradicional (en Perú XVI-XX: Ensayos de lectura herética, 2009). También la buscó Sandra Zea en una puesta teatral a partir de un texto de Eduardo Galeano (El libro de los abrazos, 1989), como solución de un mundo en el que estamos todos hambrientos, unos de pan y otros de abrazos, incapaces de compartir para mitigar la hambruna que nos mata. La tercera mitad, entonces, no es un secreto por descubrir, sino un nuevo mundo por construir a partir de esas dos mitades que se niegan a ser un mismo todo.

PUBLICIDAD

2024 ha sido un año fatal. Tocamos fondo. Dina Boluarte terminó de destruir la figura de la autoridad presidencial. La población la desaprueba al 100%; los dos o tres puntos a favor que le dan las encuestas son el margen de error estadístico. Paga así la incompetencia de gobernar, la soberbia de no escuchar, la incapacidad de convocar a buenos colaboradores, la complicidad con prófugos de la justicia, la frivolidad por los Rolex y el costo de las muertes en los desbordes sociales. Provinciana, de clase media, profesional, emprendedora, quechuahablante y de izquierda ha traicionado a sus electores por la vanidad del poder. No es poca cosa. Boluarte no puede salir a la calle: la abuchean y le tiran piedras, tal es la cólera acumulada. Lo del Congreso no es menos. Salvando a las excepciones que siempre hay, lo demás vale bien poco, casi nada. La degradación moral es tan profunda que hasta red de prostitución tenían. Más que burdel, lo que hay es una mafia de lo peor. Andrea Vidal la iba a denunciar y fue asesinada con 42 balazos, como para meter miedo a los demás. Por último, en la Justicia, el caso Lava Jato, que debía ser el éxito de la transición democrática, se convirtió en su estocada final. Los fiscales perdonaron a las empresas corruptoras que se robaron miles de millones de dólares, a cambio de que delataran a los corrompidos políticos que mendigaron unos cuantos miles. Querían pasar a la historia como los restauradores de una superioridad moral anticorrupción, y están quedando como narcisistas de sus poses mediáticas y negligentes en su propia responsabilidad. Sus casos van cayendo uno a uno porque, pese a toda la colaboración eficaz que han pagado, no han sabido reunir pruebas suficientes.

En economía tampoco nos ha ido bien. La economía criminal avanza. Antes era el Vraem con el narcotráfico, luego Juliaca con el contrabando, ahora es Madre de Dios con el oro. No es solo economía, es ocupación de territorio y, como todo invasor, adquiere el poder de gobernar ese territorio. Mientras debatimos por qué no pagan impuestos, ellos ya nos los cobran como cupos de extorsión en muchas ciudades. Pero hay resistencia. En los gremios empresariales brotan entidades que buscan suplir la deficiencia del Estado, hablando de un capitalismo consciente, de crecimiento sostenible, con equidad y apostando por la educación. Los gremios sindicales dialogan con los empresarios; hace ya varias ediciones de CADE que asisten los dirigentes de la CGTP. Las organizaciones populares crean plataformas por la democracia, los derechos humanos y lucha contra la pobreza. Esperanza que la salida a la crisis no está en la escena oficial, sino en la sociedad. Pero derechas e izquierdas, empresas y poblaciones andamos como dos mitades sin encontrarse en el centro. Ese centro no debe ser el refugio cómodo de los indecisos, sino el espacio de las políticas públicas, construidas con el sacrificio de intereses y con el trabajo de lograr consensos. Por ahí debe andar esa tercera mitad por encontrar. Para eso debiera ser el próximo año. ¡Hola, 2025!

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

PUBLICIDAD

VIDEO RECOMENDADO: