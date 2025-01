De locos y de locuras

Norman Bates fue un asesino en serie. Es juzgado en Arizona por el asesinato de seis personas. El doctor Fred Richmond explica que, luego de la muerte prematura de su padre, Norman dependió mucho de su madre, tanto que sintió celos intensos cuando ella se volvió a enamorar. Asesinó a los amantes. Agobiado por la culpa, embalsamó el cadáver de su madre para que, al menos en su mente, siguiera viva. Se vestía como ella, impostaba la voz como ella y, siendo posesiva como ella, celaba a sus propias novias. Norman creyó enamorarse de Marion Crane cuando ella llegó una tarde a su hotel. Esa misma noche, como sombra de su madre, la asesinó mientras se duchaba, en una de las escenas mejor logradas del cine de terror. La otra es cuando, buscándola, la hermana de Marion descubre, sentada en su sillón, el cadáver de la madre. Psicosis (1961) ganó el Oscar a mejor director (Alfred Hitchcock) y a mejor actriz de reparto (Janet Leigh como Marion). La película suele salir entre las mejores de la historia por otras razones. Rompió la censura de lo moralmente aceptable (Código Hays) al mostrar a Marion en sostén y calzón, recostada en la cama con su novio; a la misma Marion asesinada en la ducha, obviamente desnuda, imaginándola así porque no se le ve; y a Norman, trasvestido de mujer como su madre. También se le reconoce por las escenas indirectas, un juego de sombras, reflejos y claroscuros, en blanco y negro, aunque no haya sido intencional, sino por falta de presupuesto; y por sacar de la historia a Marion, asesinada en el primer acto, dejando el papel principal al contrapunto entre Norman, de un lado, y un detective privado y la hermana de Marion, por otro. “Yo no los maté”, se defendía Norman, “fue mi madre”.

La esquizofrenia es la locura por excelencia, es la pérdida mayor de la razón, tanto que el que la sufre no puede reconocer la realidad. Es el loco del manicomio que se cree Napoleón. Clínicamente, se explica por el desequilibrio entre las sustancias neurotransmisoras del cerebro. Los psicólogos la explican más fácil: son los golpes de la vida, potenciados por el estrés, el peligro, las urgencias, las necesidades y las angustias. Siendo algo muy serio, Erasmo, el de Róterdam, la explicó con ironía en su Elogio de la locura (1511). El mismo título ya es una sutileza porque, Moria encomiun en latín es también Elogio a Moro, el Tomás de Inglaterra, en cuya casa la había escrito. La obra es una crítica a la curia de la Iglesia de Roma contra la que se rebelaban Erasmo y Tomás, dos de los protestantes más ilustres. Para ellos, la locura de los curas era creada por la ebriedad que producían el narcisismo, la adulación, la pereza, el placer y la intemperancia. Entonces, no solo la necesidad, sino la abundancia, la desmesura de lo que falta o de lo que sobra, también afecta.

Y mire usted, que desmesuras tenemos a montones. Somos de las sociedades más desiguales en cualquier indicador importante, el mayor de ellos es el acceso a una educación y a una salud de calidad. La inmensa mayoría trabaja informalmente en empleos de muy bajo valor agregado, sin beneficios sociales y sin un horizonte razonable de mejora. El nivel de pobreza está creciendo, el hambre amenaza, pero la desnutrición hace tiempo que se ha instalado, reduciendo aún más las posibilidades de ser competitivos. Nos reconocemos como una de las sociedades más corruptas y, como consecuencia, sin la menor esperanza en el sistema político. La criminalidad avanza y ataca casi todos los espacios, ya no hay seguridad en ningún lado; la ambición y la desidia están destruyendo el medioambiente, y cada vez más los jóvenes ven su futuro fuera del país. Lo sabemos de memoria, tanto que esas verdades han terminado siendo lugares comunes de cualquier conversación: “Sí, pues, ¿qué terrible?, ¿no?”, y a otra cosa mariposa. Como grupo social que tenemos algunas cosas resueltas, la liturgia del nuevo año nos pilló, como siempre, celebrando. Pasa como un momento de olvido, que viene bien para retomar fuerzas. Pero el año ya corre y las cosas buenas, que aún las hay, no alcanzan. Para cambiar de panorama tenemos que asumir liderazgos y reaccionar, o seguiremos ignorando la realidad, como locos, porque los pueblos también se enferman.

