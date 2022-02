-Está claro que Castillo ha puesto al constitucionalista caviar-vizcarrista César Landa en la Cancillería para defenderse legalmente afuera (OEA, CIDH, UE) si se inicia una vacancia o denuncia en el Congreso. Y también para justificar afuera una disolución del Congreso o una Constituyente. A Landa le habría convocado Ruth López, “promo” suya en la PUCP y esposa del premier Aníbal Torres (y Torres está allí para cerrar pronto el Congreso).

-La Fiscalía ha incorporado a Humala al proceso de los constructores aduciendo el testimonio de nuevos testigos. Esto acaba de suceder tras acogerse el constructor José Graña a la colaboración eficaz. ¿Graña ha echado a Humala? ¿Seguirán Vizcarra y otros?

-En este mundo globalizado, aún sorprende el provincianismo peruano, pues no parece que allá se hayan percatado del impacto afuera de ese editorial del Financial Times sobre Perú que desahucia a Castillo y pide elecciones. El FT, el WSJ y el Economist son los medios con los cuales desayunan Biden, Putin, Johnson, la FED y los principales CEO y ministros de economía del Primer Mundo. Esos tres medios constituyen la Premier League en la prensa mundial (y tal vez Forbes). Ese editorial ha pulverizado a Castillo en las ligas mayores. Es un antes y después, aunque Cerrón y Anahí Durand no lo entiendan por lo aldeanos que son.

-El reportero Eloy Marchán niega ser castillista. Tal vez muy castillista no sea, pero sí es un rojazo. Baste leer su Twitter, donde rebota feliz a Carlín (caricaturista comunista), Juan Manuel Robles (escritor castillista), Cecilia Méndez (historiadora rojaza) o Marco Avilés (un rojo gemebundo que pretende ser el Martin Luther King andino), gente que rezuma resentimiento social. Y como buen rojazo, Marchán es un activista mediático, obsesionado con demoler a Maricarmen Alva y al Congreso (con ayuda de ambos) y poniéndosela en palomita a Mohme y Perú Libre. ¡No se haga el profesional corderito neutral!