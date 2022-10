Antes de comenzar, les recuerdo –para que quede claro y no me vengan con tonterías al leer el resto– que debo de haber sido uno de los periodistas más antiacuñistas del rubro. Simpatía jamás le he tenido ni nada le he debido.

Seamos cínicos… ¿Esos audios de esa reunión de APP les parecen tan terribles como para revolcarse en el suelo? ¡Por favor, son las típicas conversaciones políticas! El típico “vamos a hacer esto para beneficiarme políticamente”, junto a los no menos típicos “rajes”, cálculos y cubileteos. ¿Qué esperaban que se hable en una reunión política? ¿Sobre el Pato Donald y Bambi?

Y no seamos ingenuos. Aquí hay varios elementos conexos: 1) Esto no es gratuito. Son audios que el oficialismo esparce adrede para tirarse abajo a Camones, “pechar” a Acuña y su grupo parlamentario y debilitar el Congreso, y así sobrevivir o intentar recapturar la presidencia del Legislativo para evitar la salida del analfabeto corrupto del poder. 2) El repelente traidor que grabó y soltó esto debe ser otro “niño”, otro lacayo comprado por el gobierno. 3) Aquí hay una grosera intromisión a la privacidad. Esto es espionaje, por más que se quiera disfrazar de “primicia periodística”. No está bien meterse así en conversaciones ajenas. 4) Los medios se quejan de que “no hay partidos políticos”, pero se han dedicado desde hace años a demoler sistemáticamente a estas ya precarias estructuras frente a la ciudadanía con alharacas cojudas como esta. Después lloran de los “outsiders”. 5) Los coleguitas que están detrás o levantan tanto esto tampoco son santos. Mohme y La República fingen ahora que se han alejado de Castillo después de que le han amarrado por meses los zapatos. Y siguen siendo oficialistoides. El portal Epicentro es de Clara Elvira Ospina, una Medusa importada lamentablemente de Colombia, que siempre ha sido uno de los puntales de la caviarada y que hoy es muy cercana a LR. Y la caviarada –miren nomás a García Sayán o al IDL– está en un plan raro de defender a Castillo. No, aquí no hay inocentes.