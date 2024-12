Cerro San Cosme: Aliados en la transformación de comunidades

Hablar del Cerro San Cosme es recordar el primer asentamiento humano del Perú, un lugar que ha sido cuna de referentes populares como Lorenzo Palacios Quispe, mejor conocido como el popular “Chacalón”, y de cientos de historias de migración y lucha social. Sin embargo, esta zona también enfrenta desafíos urgentes: inseguridad, consumo de drogas y desconexión social, producto de los altos índices de pobreza.

En este emblemático barrio de La Victoria, donde el 33% de los vecinos se sienten inseguros y apenas un 31% percibe un sentido de pertenencia, la transformación no puede ser una promesa a futuro. Es una necesidad inmediata.

La recuperación de espacios clave, como la losa deportiva más importante, y el trabajo constante del centro cultural “Casa Turuleka” son pequeñas pero significativas acciones que permiten mirar y vivir con más esperanza el presente. En una zona golpeada por la falta de espacios seguros de recreación para la niñez y juventud del vecindario, ofrecer una dinámica que involucre a los residentes en la mejora de su comunidad es una apuesta concreta para combatir con deporte y esperanza las cifras que, hasta ahora, han definido este lugar.

Imagen

Este proyecto no habría sido posible sin las alianzas estratégicas. Además de la transformación impulsada desde la educación y la creatividad por Corriente Alterna y Zegel, otras empresas como Aceros Arequipa e Izipay no se limitaron a discursos bien intencionados, sino que pasaron a la acción. Aportaron recursos, pero, principalmente, sumaron el propósito y ánimo de muchos voluntarios que, desde muy temprano, con el sol sobre la cancha, se dedicaron a pintar, ordenar, limpiar y ponerse al servicio de otras personas.

También se involucró a la Municipalidad de La Victoria como un actor clave, demostrando que, si juntamos aspectos como transparencia, estrategia y voluntad, podemos desarrollar proyectos mucho más potentes entre los sectores privado y público que beneficien a los vecinos.

Imagen

Pero lo más importante es que el impacto ya se siente. Recuperar espacios públicos no solo promueve la actividad recreativa o cultural, sino que también restaura la confianza y el sentido de pertenencia. Los indicadores planteados —elevar la identificación comunitaria en un 20% y el sentido de pertenencia en un 25%— son metas ambiciosas. Sin embargo, cada acción en el presente suma en la percepción de oportunidades y en la cohesión del barrio.

Cerro San Cosme es un recordatorio de que el desarrollo sostenible no puede ser un concepto vacío, sino una práctica concreta y articulada entre sectores. Desde el sector privado, debemos entender que nuestro rol trasciende la rentabilidad inmediata: es nuestra responsabilidad invertir en el bienestar y crecimiento de las comunidades que forman parte de nuestro entorno. Los programas de valor compartido no solo fortalecen la sostenibilidad de nuestras operaciones, sino que cimentan la confianza, el progreso y la estabilidad social. No hay futuro para el desarrollo económico si no priorizamos el presente de las comunidades con las que convivimos.

