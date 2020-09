La interpelación a la ministra Alva el viernes pasado fue surrealista. ¿De qué sirve responder preguntas a quien ni siquiera hace un mínimo esfuerzo por entender? Varias de las 82 consultas del pliego reflejaron, sin dejar espacio a dudas, que buena parte de los legisladores claramente no tienen idea de cómo funciona el Estado. Es innegable que muchos no solo no se prepararon, si no que ni siquiera leían lo que tenían al frente. Son congresistas, pero no saben lo que votan.

Hay que ser muy desganado para ser legislador y aún no entender qué es Reactiva Perú. Ya es claro que el dinero no proviene del presupuesto público ni es un bono. Alva explicó que no ha habido transferencias económicas a las empresas, sino que el programa consiste en una garantía de un préstamo entre privados y que quien recibe el préstamo debe devolverlo. Además que, aunque el programa no ha sido perfecto, han buscado solucionar los problemas del Reactiva 1 en el Reactiva 2. Hay críticas legítimas y necesarias, sobre todo en los montos destinados a Mypes y Pymes, pero esto prácticamente ni se mencionó en la interpelación. En vez de tocar los temas reales, los congresistas siguieron insistiendo en que el gobierno ha transferido millones a empresas, acusando corrupción. No entendieron o no quisieron entender y en el proceso cualquier posibilidad de una discusión de fondo desde la oposición se fue por el caño.

Al escribir esta columna la moción de censura a la ministra Alva está circulando y es posible que ya existan las 33 firmas para admitirla a trámite, pero no los 66 votos para que se haga realidad. Puede haber críticas del manejo económico, los bonos y las prioridades, pero una censura de este Congreso, que ha aprobado los mayores despropósitos económicos de la pandemia, no tiene sentido. Un cambio de ministro no resolverá de un día a otro nuestros profundos problemas estructurales. Menos así.