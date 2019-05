Cavilaciones del alcalde miraflorino

El alcalde miraflorino, Luis Molina, vuelve al ataque. Primero enfiló contra los moteros, anunciando que prohibiría que dos personas circulen en una moto por su distrito, pero reculó porque cayó en cuenta que Miraflores no es una isla y que un cambio así necesitaría de una ley. Aunque igual la medida sería inconstitucional, en reciente entrevista afirmó que no dejará de impulsar su proyecto de ley, porque, en sus palabras, en una moto no deberían ir dos hombres porque los hombres roban. Mujer y hombre tampoco van porque la mujer puede manejar y el hombre asalta. Pero hombre y mujer sí, porque es una pareja o familia. Y dos mujeres sí pueden. ¿El alcalde hablaba de delincuencia o de sus prejuicios?

A las pocas semanas enfiló contra quienes usan los parques miraflorinos. Decidió que si más de 15 personas querían sentarse en uno de ellos primero tenían que pagar S/238 y solo podrían llevar un “manta”. Está de más decir que los espacios públicos son gratuitos y de uso espontáneo. Tremenda patinada que su equipo ni intentó defender, así que a los dos días tuvieron que recular y decir que todo fue un “malentendido”.

Ahora su gestión busca prohibir que bicicletas y scooters transiten por el distrito de Miraflores si no cuentan con un “registro”, con la amenaza de multas que superan los 4 mil soles si van por las veredas. No pretendo decir que está bien que usen las veredas, pero 4 mil soles de multa es absurdo, igual que el registro. Prohibir que un ciclista lleve a su hijo como pasajero también es una insensatez. ¿Los serenos serán la Gestapo del ciclismo? En toda ciudad que quiera estar menos congestionada y contaminada se incentiva el uso de bicicleta. Los ciclistas en Lima viven en peligro constante, sobreviviendo, con miedo de salir a la calle, ¿en serio quieren ponerles una traba más?