Caviarada incinerada por Vizcarra-Mazzetti

Quienes han quedado como palo de gallinero con estas vacunaciones reveladas de Mazzetti y Vizcarra han sido la caviarada y las huaripoleras mediáticas, que se jugaron A FONDO a favor de estos personajes. ¡Da roche repasar ahora algunos tuits, columnas, declaraciones y portadas en los que ponían como dioses a estos personajes! Me imagino que personajes como Gino Costa, Mohme (LR), los marchistas bicentenarios, J.M. Robles, Jason Day, Cairo, Olivares, los IDL, DGS, Renato Cisneros, AAR, Mávila Huertas, Chincha, René Gastelumendi, Sol Carreño, Fernando Tuesta, Augusto Rey, Alberto Vergara, Patty Arévalo, De Belaunde, RMP, La República, Canal N, Latina, OJO, Útero, La Mula, Tatiana Astengo y un largo etc. deben estar escondidos debajo de la cama. ¡Solo Mirko Lauer sigue defendiéndoles!

Para más INRI, todo el desgaste imparable del gobierno de Sagasti también le ha caído encima a la caviarada y el Partido Morado ya es un muerto, mientras que los otrora locuaces curas (Barreto, Cabrejos y Castillo), fiscales y ONG (IDL) vizcarristas están calladitos. La torta se volteó y ahora Mechita, Merino, los fujimoristas y los apristas pueden llenarse la boca y como quieran: le va a ser MUY difícil ahora discutir a cualquier caviar que Meche no iba a ser unamuchísimo mejor mandataria que Vizcarra (no es mentirosa, no se habría puesto la vacuna, no es corrupta, no habría arruinado la economía), que el horrible Congreso anterior era peor que esta abominación actual o que el binomio Merino-Ántero iba a hacer peor las cosas que Vizcarra y Mazzetti, que peor final no han podido tener (y otros tipos que también manejaron todo pésimo, como Zamora y Zeballos, están pasando piola).

Ahora, el peruano es raro y de repente siguen vizcarristas, mientras que los caviares son expertos en evadir culpas. ¡Pobre país! No se merecía este golpe tan desalentador en su ánimo, un impacto tan desmoralizador en plena tragedia.