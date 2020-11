Cateriano, estrella fugaz de nuestro firmamento

-Pedro Cateriano es fanático del apotegma de Gracián: “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”. ¡De ser un premier vizcarrista fugaz, acaba de ser un aspirante presidencial fugaz! ¿Es una estrella fugaz? ¿Toma solo café instantáneo?

-La postura antiminera de la izquierda peruana quedó nuevamente de manifiesto con la inclusión del marxistoide exviceministro humalista José de Echave como primer vicepresidente de Verónika Mendoza. Ya ser antiminero es un dogma más de nuestra izquierda.

-Fue priceless escuchar este viernes a Barnechea cantarle varias verdades sobre su incondicional vizcarrismo a Mávila Huertas en su propio programa. Ya era hora de que los políticos desnuden valientemente tanto oficialismo huaripolero en gran parte de nuestra prensa. No faltó el tonto tuitero caviar que tildó eso de “misoginia”, sin darse cuenta de lo machista que así se mostraba. ¿O sea, a una mujer no se le puede decir nada y hay que tratarla distinto a un hombre? ¿En qué quedamos?

-Lo que es la gente que participa en la política peruana… Pocos han sido críticos más duros de Acuña que el otrora congresista humalista Daniel Abugattás. En su mejor estilo procaz, le dijo barbaridad y media. Ahora Abugattás va de candidato al Congreso con… ¡Acuña! ¡Jua,jua,jua!

-Mi solidaridad con el colega Ricardo Gómez Palma. ¿Una citación fiscal por hacer un media-training a políticos, actividad a la que se dedican tantos coleguitas (especialmente los caviares)? ¡Ridículo! ¿Una suspensión en su trabajo por algo acaecido hace cinco años? ¡Más ridículo todavía! ¿Y es una casualidad que justo le sucede esto a un RGP que es muy crítico de la fiscalía y que hasta cuestionó al fiscal Pérez por un trabajo de su señora? ¿Y esto no es un mensaje intimidatorio a los periodistas que no aplauden como focas a los fiscales? ¿Y el mudo Consejo de la Prensa Peruana no existe precisamente para estos temas?