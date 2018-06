Casos pendientes

El próximo 15 de junio es el último día de la presente legislatura parlamentaria y hasta esa fecha aún hay innumerables casos que el Congreso debe resolver. Entre ellos figuran los que están pendientes en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria y que involucran a los investigados congresistas Richard Acuña (APP) y Wilbert Rozas (Frente Amplio), quienes están en la mira de la justicia. El Parlamento, no obstante, no ha demostrado ser una institución célere pese a la gravedad y urgencia que demandan procesos como estos.

En relación a Acuña, hace nueve meses que la Corte Suprema solicitó el levantamiento de la inmunidad del segundo vicepresidente del Legislativo, quien es indagado por la presunta falsificación de documentos para la adquisición de terrenos en su natal La Libertad. En todo ese lapso de tiempo, la comisión que preside el aprista Elías Rodríguez ha postergado sin disimulo el debate de su caso hasta en cinco oportunidades. Ya sea por falta de quórum o porque el propio legislador se ausentaba, siempre ha habido excusas para patear la discusión.

Con Rozas la situación no ha sido similar, pero él también ha sido beneficiado con la postergación de un debate la semana pasada. Al parlamentario de izquierda se le investiga por peculado doloso, un delito en el que habría incurrido siendo alcalde de la Municipalidad de Anta, en Cusco.

Otro congresista que también está gozando de los beneficios de su cargo es el sentenciado Benicio Ríos (APP). Su defensa alega que el legislador –que está no habido– no puede ser detenido porque lo respalda la inmunidad, pese a que el Poder Judicial ha señalado lo contrario, porque el delito que se atribuye a Ríos se cometió antes de que ingrese al Legislativo. El propio presidente del Congreso, Luis Galarreta, ha dicho que no existe un pedido para anular este beneficio a su colega.

En esta semana, Galarreta dijo a este diario que se ampliará el plazo de la legislatura, pero se hará pensando en la sustentación del pedido de delegación de facultades del Ejecutivo. Cabe recordar que hay otros legisladores en problemas con la justicia, como Zacarías Lapa, Edilberto Curro (FA) y Guillermo Martorell (FP). De seguir este paso, seguiremos siendo testigos de cómo los llamados padres de la patria son los que fomentan la impunidad en el país.