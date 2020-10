Estoy preparada, soy todoterreno. Por algo he pasado por PP (pagos de pensiones), PN (pagos netos) y AP (adelanto de pago). ¿Quién dice que no puedo presidir la comisión de reformas de pensiones? Por favor, si tengo estudios en Derecho y Ciencias Políticas y sin concluir. Así he sido congresista, ministra y Miss Huánuco, envídienme. Soy la patrona, lo siento, ¿para qué me llaman si saben cómo me pongo? Bueno, ahora sí a explicarles de qué se trata este asunto de la reforma provisional. Se trata de que si tienes aportes, que no te importe; lo que hay que hacer es que el PBI, que debe ser una competencia de Philli Batters (PBO), no baje y ese es el temor que tienen los entendidos en economía. Soy todoterreno, pues, Carmen sin monte.