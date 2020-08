Salud, economía y mensaje presidencial

Más allá de los buenos deseos, no será posible reactivar la economía sin detener los contagios. Desde el 1 de julio comenzó la apertura de la economía. En abril se proyectó que la economía estaría abierta en un 95% en diciembre. Ahora será en agosto. ¿Qué cambió? La única opción es que la economía ya no daba más; no podía seguir cerrada. El riesgo era un aumento en los contagios; de ubicarnos entre 3,000 y 4,000 nuevos casos diarios, ahora estamos encima de 5,000. En esas circunstancias se pronunció el mensaje presidencial.

Los mensajes suelen ser una larga lista de logros del presidente de turno. Ocurre todos los años. Son aburridos. Este tenía que ser distinto por las urgencias del país, tanto en salud como en economía. Si, luego de más de 135 días de aislamiento, estamos entre los 10 países con mayor número de contagios y entre las cinco economías que más caerán en el mundo, lo menos que se esperaba era una autocrítica. No la escuché.

Es cierto que el país experimenta deficiencias estructurales que vienen de 200 años atrás. Informalidad, alta desigualdad, precarios sistemas de salud y educación, bajo acceso a servicios básicos, etc. Estos problemas no han sido solucionados por ningún gobierno, no al menos en la medida que se esperaría; también es cierto que la estrategia pudo y debió ser mejor, pero no se puede retroceder en el tiempo. Hacia adelante y a manera de ejemplos, el mensaje me dejó algunas preguntas:

1. Se mencionó un nuevo bono con lo que se alcanzaría a 8 millones de hogares (de 9 mllns. que hay en el Perú). Para corregir las fallas del primer bono, ¿qué padrón de beneficiarios se va a usar?, ¿cómo se van a entregar? Si se va a seguir el mismo procedimiento que el anterior, veremos aglomeraciones en bancos, transporte y mercados, otra vez.

2. Se hizo referencia a proyectos mineros; la cartera es de 57 mil millones de dólares. Pregunta: ¿cómo se va a lidiar con los conflictos antiminería? ¿Qué proyectos saldrán este segundo semestre?

3. ¿Cómo va a llegar el rescate a las mypes, principal fuente de empleo (la mayoría informal) en el Perú?

4. El objetivo principal del mensaje debió ser ¿cómo aumentará el empleo en el Perú sin aumentar los contagios?

5. La inversión privada, que comprende a las mypes, medianas y grandes empresas es la única fuente de riqueza. Representa el 80% de la inversión del país. Si no aumenta, no será posible la reactivación. No nos engañemos.

6. No solo se trata de mencionar grandes cifras. Tenemos que saber cómo se van a usar y en cuánto tiempo esperamos los resultados.

Desde luego que hay anuncios positivos, como los acuerdos de gobierno a gobierno para las líneas 3 y 4 del Metro y la Carretera Central, el fortalecimiento de Indecopi para hacer respetar la libre competencia y evitar colusiones y otras formas antimercado, etc.

Creo que todo mensaje debe ser simple y claro, concentrándose en pocos temas relevantes para todos: qué vamos a hacer y cómo. La población lo esperaba. Hacer más de lo mismo no nos dará diferentes resultados.