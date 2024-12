¿Qué nos espera en 2025?

Tratemos de proyectar la economía para 2025. Una observación previa: nadie puede leer el futuro, por lo que proyectar no es igual a predecir o adivinar. La proyección se hace sobre la base de algunos supuestos que, en caso cambien, varía la proyección. Por ejemplo, proyectamos asumiendo que China crecerá 4.5% en 2025; si crece más o menos que eso, la proyección para Perú cambia, siempre y cuando otros factores no hayan variado.

Dicho esto, esperamos lo siguiente: primero, inflación bajo control; esto significa que la estabilidad monetaria continuará y la inflación se ubicará entre 1% y 3%, dentro de la meta del BCR. Segundo, tipo de cambio estable, a menos que ocurra algún evento externo de proporciones. Estas primeras proyecciones se basan en la credibilidad que genera el BCR y en las expectativas de analistas, expertos financieros y empresarios sobre ambas variables. Los expertos consultados coinciden con un tipo de cambio en 3.80 soles por dólar para diciembre de 2025.

Tercero, hasta ahora podemos afirmar que no habrá fenómeno de El Niño en 2025. Es cierto que las corrientes marinas pueden cambiar en cualquier momento, pero hasta ahora los expertos no ven posibilidades. Eso aseguraría que agricultura y pesca puedan crecer.

Cuarto, tasas de interés a la baja. Dado que la inflación está controlada y que la Reserva Federal (FED) ya comenzó a bajar sus tasas, es razonable esperar que el BCRP siga por el mismo camino. Ahora se encuentra en 5.00%. Una caída de esta disminuirá la tasa de interés activa y, por ende, elevará la demanda por préstamos de consumo e inversión en el mercado formal de préstamos. Eso puede incentivar el crecimiento económico.

Quinto, el déficit fiscal muestra un panorama menos claro. Para este 2024, la meta fiscal era de 2.8% del PBI, y todo indica que cerrará entre 3.0% y 3.5% del PBI (todavía no tenemos los datos de diciembre). La explicación, de acuerdo con la data disponible, viene por una caída de los ingresos del Gobierno. Sea como fuere, es una mala señal no cumplir una meta a la que el mismo MEF se comprometió. Esto debería significar mucha cautela con el gasto en 2025. Una de las fortalezas de la economía peruana en lo que va del siglo ha sido su fortaleza fiscal. Ojalá siga siéndolo.

Sexto, el crecimiento económico rondará el 3% (similar a 2024). No es suficiente para reducir pobreza de manera significativa ni crear empleo. Para ello, se requieren reformas en seguridad ciudadana, salud, educación e infraestructura, y con un Gobierno con 3% de credibilidad eso no se ve posible.

Séptimo, otros factores que condicionarán 2025 son los siguientes: por un lado, la decisión sobre Petroperú. Ya se ha escrito bastante sobre el tema. Solo agregar lo siguiente: perder el dinero rescatándola significa menos dinero para enfrentar la inseguridad y mejorar infraestructura, educación y salud. Sabemos que Petroperú está quebrada, no nos pongamos una venda en los ojos; hay que hacer algo, pero lo peor es la inacción. Por otro, la inseguridad, que ya comienza a afectar a la economía, en especial en las micro y pequeñas empresas. No olvidemos que el 99% de las empresas en el Perú son mypes y son las que enfrentan la ola de inseguridad; además, generan la mayor cantidad de empleo, algunos informales y otros formales. Aunque no hay estimados certeros, podría costarle al PBI por lo menos 1 punto de crecimiento.

