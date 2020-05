El control de precios, en particular de los medicamentos, está en debate. Comencemos con un ejemplo. Imagine usted que produce y vende mascarillas a 10 soles cada una. La población presiona porque las considera muy caras en un contexto de pandemia. Como las autoridades deben ver por los ciudadanos y escucharlos, entonces, ante la presión de la población, determinan que el precio de la mascarilla será de 3 soles. Esto pone muy feliz a los compradores, pero cuando van a las tiendas, no las encuentran. Ya no hay mascarillas para comprar.

¿Por qué? Al precio de 3 soles a los productores ya no les conviene hacer mascarillas y como consecuencia comienzan a escasear. La población comienza a culpar a las grandes empresas que abusan del pueblo.

El resultado será la aparición de un mercado negro, en el que se terminará pagando más de 10 soles por cada mascarilla. El remedio fue peor que la enfermedad. Es historia vieja.

Ahora, le pido reemplazar mascarillas por jugos de naranja. Si ocurre lo mismo y usted produce jugos de naranja, ¿seguiría haciéndolo si el gobierno le obliga a venderlos a un precio más bajo, que no le conviene? La respuesta es no. ¿Qué haría si de un momento a otro le compran muchos jugos de naranja? ¿Acaso no subiría el precio? ¿Por qué si ahora va a un mercado y toma un taxi le cobran más que antes? Porque hay más demanda.

Pero es el sector Salud, me pueden decir; el Estado tiene la responsabilidad de encontrar la solución; ok, pero no es el control de precios. Lo que se puede hacer es crear farmacias itinerantes (así como hay mercados agrícolas itinerantes), en los que una camioneta del Minsa se ubique en determinadas horas cerca a las farmacias en todo el Perú y venda directamente las mascarillas al precio que crea conveniente.

Así genera más competencia y esta última es la que baja el precio. La información de los horarios se puede difundir por medios masivos y redes sociales. Es solo una idea.

Si se pone control de precios, ¿cómo controlaría al controlador? ¿Tendría que haber un policía en cada farmacia o tienda para que chequee que se vende al precio establecido? ¿Tendrían las farmacias obligación de vender mascarillas al precio fijado? ¿Por qué? Si le dicen que no hay, ¿qué hace?

La década de los ochenta fue el mejor ejemplo de lo dañino que es el control de precios y cómo los mercados negros hacen que compremos a precios muy altos. Nadie producía y de nada servía que el gobierno dijera que el precio de tal bien de primera necesidad fuera tal. Si no lo creen, vean Venezuela. En teoría todo es muy barato, pero no hay nada en los mercados.

No creamos en las soluciones simples; jamás en la historia del Perú han funcionado los controles de precios. Pensemos en soluciones dentro del mercado. Es normal que ante una mayor demanda suba el precio; se le combate con mayor oferta.

Hay medidas que suenan bien y pensamos que son la solución a un problema.

Nuestra desesperación nos hace pensar así; y de eso se aprovechan los políticos, que necesitan votos, no importa si la medida hace más daño. Para algunos eso parece ser lo de menos.