Tus hijos me escuchan a mí… Y me lo vas a agradecer

“Tus hijos esta noche me van a escuchar a mí y todo lo que yo diga les hará sentido, entrará como un mandato, y tú finalmente me lo vas a agradecer”. Así, con esa afirmación retadora y poderosa comienzo la función de mi show desde hace tres años. Nunca pensé ni imaginé que padres y madres recurrirían a mí por una palabra que consideraran sensata saliendo de mi boca y que los acompañaría en el viaje de la educación de sus críos. Y estoy seguro de que ellos tampoco. Nadie lo imaginó, nadie lo planeó, solamente ocurrió.

Desde hace 25 años hay un buen grupo de humanos que han incorporado el hábito de escucharme todas las mañanas por la radio. Hemos crecido juntos, les he contado día a día cómo transito la vida, hemos sabido reírnos y, cuando he tenido ganas de llorar, se los he hecho saber. Conocen de mis debilidades, mis aciertos y mis divorcios. Y algo de ellos también sé yo.

He logrado a punta de puro oficio radial interpretar sus estados de ánimo solo escuchando y vibrando con la temperatura de sus voces. Nos conocemos ya un cuarto de siglo y, cuando alguno de ellos toma la valiente decisión de en la calle acercarse, no dudo en saludarlo y compartir unas fotos que siempre son dos: la primera y la otra por si acaso no salió bien la anterior. Me conocen tanto que saben que, cuando estoy con mis hijos, así se acerque Jesucristo no voy a voltear. Conmigo las cosas claras; con ellos todo lo que soy, incluyendo mi lado antipático.

En Studio 92 era Caídos del catre, todos estábamos terminando la universidad y el maravilloso arte de hablar huevadas estaba en mis dominios. Luego, vino por un ratito radio Capital y desde hace 5 años radio Oxígeno 102.1, Rock and shock (el nombre no lo puse yo, demasiado tibio para mi gusto, pero adecuado para los anunciantes… “Con Galdós no sabes; en cualquier momento se puede descarriar”, eso a veces dicen mis jefes y yo solamente me río y de paso me parecen unos pelotudos).

Me invitan mucho a talleres radiales de distintas universidades e institutos de comunicaciones. Nunca voy porque no soy muy aficionado a las entrevistas y, cuando por ahí ocurre, termina siendo más un conversatorio. Mi representante ya sabe que debe pedir un auditorio, dos botellas de agua con gas sin helar y un micrófono: lo demás ocurrirá. Me van a regalar un recuerdito que, por lo general es un pedazo de vidrio templado con mi nombre escrito en altorrelieve, agradeciéndome por mi participación, algunas fotos con las autoridades y profesores, y yo que me quiero rajar inmediatamente de ahí. El “recuerdito” nunca llega a mi casa, tampoco los diplomas, mucho menos los trofeos. Desde siempre eso va a la basura.

Lo único que tienen en común mis exesposas y mi actual consorte es que las tres me hacen siempre la misma pregunta: ¿por qué botas esos reconocimientos?

Porque no me interesan, porque no los necesito, no me movilizan y no los considero reales. Prefiero llevarme el agradecimiento en la piel. Manejo otro registro: el de la sintonía que me respalda, el del teatro o bar lleno dispuesto a escucharme, el del auditorio atento y el tuyo que lees esta página todos los lunes y por ahí me la comentas si nos vemos en la calle. Lo demás para la foto está bien, pero en la casa, no gracias.

Entonces, así las cosas, hoy nos encontramos todos (o casi todos) los de antes y los de ahora en el mismo plan. Estamos grandes, cincuentones, tenemos hijos y, como la única manera que yo tengo de comunicarme es conectando desde lo que me pasa, ahí nos hacemos uno.

Tengo tres hijos y una de ellas es adolescente. Y si algo me prometí es intentar al menos ser un papá medianamente decente. Mi estadía como hijo no ha sido de las mejores. Entiendo que así como ocurrió ha servido para constituirme, pero creo que pudo ser mejor. Los padres hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Yo quiero tener más para hacerlo largamente mejor.

El único camino para mi objetivo es la información. Documentarme, tomar talleres, conversar con psicólogos, volverme un experto en el tema hijos. Algunos le llaman escuela para padres, otros le dicen educación consciente, yo le llamo comunicación.

Puedo decir que al día de hoy tengo el conocimiento medianamente necesario como para que, en algunas decisiones de intermedia envergadura, acompañe a las madres y padres en algunos procesos de la vida de sus hijos adolescentes.

Comencé a refrendarlo a diario en mi programa radial y en mis redes sociales. Nunca digo que lo mío sea palabra santa o sentencia irrefutable, y hago mucho hincapié en que cada una de mis devoluciones no provienen de una interpretación u opinión personal. Todo lo que sale de mi boca en materia de pedagogía adolescente viene de una serie de textos y conversaciones con especialistas (psicólogos por lo general) en el tema. Entonces, lo que ocurre conmigo es que yo transfiero esa información, un divulgador, y mi herramienta para que entre directo a la consciencia y a la vena es el humor.

Así las cosas, las llamadas entran una y otra vez al programa. Mis “recomendaciones” le hacen cierto sentido a los padres. Algunos, parece ser, las ponen en marcha y pasado un tiempo vuelven a llamar para contar que eso que compartí con ellos les funcionó. ¿Y cómo me siento yo con todo eso? Pues, la verdad, es que mis niveles de serotonina llegan a la estratósfera y quiero ir por más. Entonces, comienzo a comunicar en mis redes algunos “tips” sobre nuestros hijos y cómo engancharnos, en vez de desengancharnos de ellos, y nuevamente el “match”. Los comentarios van y vienen, y ahora se ha generado un espacio donde madres y padres estamos diciendo cómo nos sentimos.

Todo eso lo llevé a un escenario hace tres años, “AUXILIO, TENGO UN HIJO ADOLESCENTE”, “SOCORRO, VIVO CON UN ADOLESCENTE” y “S.O.S., MI ADOLESCENTRE SE ENAMORÓ” son los títulos de estos tres shows adonde los papás llevan a sus hijos. Y es realmente retador porque el desafío es que esos chicos de 12, 13, 14, 15, 16 años, que no tienen ni la más peregrina idea de mi existencia y encima van obligados por sus viejos a escuchar a este huevón, salgan convencidos de que los padres necesitamos ser lo suficientemente incómodos para que ellos tomen la vida.

También les explico la diferencia entre amor y enamoramiento, y lo cagados que estamos de las patas porque no queremos que por puro desconocimiento terminen en camisa de once varas, y eso va más allá de hacerse de un hijo en la adolescencia. Y de pronto comienzan a asentir, las cabezas se mueven hacia adelante en signo de entendimiento; por ahí, un cruce de miradas con mamá y papá, y cerramos la noche literalmente abrazándonos.

He hecho uso durante dos horas y un poquito más de una serie de técnicas neurolingüísticas que han aflojado a los hijos, a las madres y a los padres. Por ahí un par de comentarios bastantes disruptores en forma de chiste y nuevamente sube la serotonina por todo mi cuerpo.

He logrado que tus hijos me escuchen, he sido tu vocero respecto de todo lo que torpemente les dices y no te hacen caso, y cuando caigo en cuenta de la razón de ser de este espectáculo, me quiebro.

Porque yo diseñé este show, me preparé, estudié, documenté y entrené para decírselo todo a mi hija mayor, mi hermosa adolescente. Pero como digo al inicio de cada función: lo que le está pasando a tu hija/hijo es que se le ha apagado un lado del cerebro. El lado del cerebro que los conecta a mamá y papá se les apagó. Y se les ha encendido el lado del cerebro que los vincula al mundo entero, a todos menos a ti.

Por eso es que dices: “Escucha a todo el mundo menos a mí”. Y es cierto; por ello, esta noche me va a escuchar a mí y me lo vas a agradecer porque le voy a hablar a tu hijo como le hablaría a mi hija, porque este show lo hice para ella y no me puede escuchar.

Ha llegado el momento de la última función. Es este sábado 14 de diciembre… Fui por una y, como siempre, van a ser dos. La de las 8 de la noche esta recontravendida, la de las 5 de la tarde seguramente se va a acabar en estos días, y como todavía faltan casi dos semanas, se va a agotar. Abriré una función extra el domingo 15 de diciembre y no habrá más. ¿Seguiré hablando con tus hijos y contigo sobre temática adolescente? Seguro que sí, pero no durante un buen tiempo. Quiero explorar otros temas; otras cosas me estan pasando y necesito entenderlas.

Para no dejarte picando con la información, entra a Teleticket y por ahí te enteras del show, o en mis redes sociales. El que busca encuentra.

