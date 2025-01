De paseo por el infierno

Cada cierto tiempo tengo la retorcida necesidad de irme un ratito de paseo al infierno, a la mierda, a la oscuridad. Ahí donde hay dolor disfrazado de placer, ahí donde algún falso predicador, un humano tanto o más roto que yo hace el papel de monitor, de guía, de mentor…, follow the leader. Y yo quiero creerle sabiendo que al día de hoy al único que tengo que escuchar es a mí. Pero así soy. Así también soy.

¿Por qué me hago eso? Tengo muchas respuestas, cada una para un momento distinto de mi vida, pero el hilo conductor siempre es el mismo: mi tormento. Soy un ser, también, atormentado. No soy solo luz, también soy cochinada y, quién sabe, puedo ser peor o supremamente mejor. Binario.

Ya quedaron atrás los tiempos de pretender que solo soy buenito; no es cierto, no es verdad, no lo soy, no lo somos. Somos seres duales como la Station Wagon timón cambiado que te compraste en Tacna para hacer taxi en los años 90 y a ver si así puedes manejar tu vida. A veces voy a gasolina, la más pura, la más cara, la de 97, hoy premium (lo cual es una soberana mentira porque todos sabemos que al menos por estos lares esa ‘pureza’ no es tal).

Otras tantas me recargo con 84, así nomás asquerosita, como para malograr mi maravilloso motor, por lo general, cuando el merecimiento lo tengo en el culo, el amor propio en déficit y las heridas drenando. Me hago daño.

Vengo de unos, por lo menos, cinco últimos años bastante buenos. Casi reconciliados, resignificando hechos que me incomodaron, acogido y acurrucado por una mujer que habita siempre (o casi siempre) el amor. Me hace sentir su rey. Mis hijos están mejor que nunca y tengo absoluta certeza de que eso no va a cambiar porque vivo manifestándolos todo el tiempo. Y como sé que, además, soy Dios, pues simplemente lo hago. ¡Hágalo usted mismo! Y me puse a hacer.

Tengo la refrigeradora llena, agua caliente todo el día, mi cabeza reposa todas las noches en almohadas de plumas y mi microbiota intestinal está mejor que nunca porque me alimento con lo más exclusivo que la naturaleza nos da: proteína animal, vegetales y agua mineral. Alcohol casi no bebo, estoy a boca de urna al 98% limpio: “clean”, como dice mi mejor amigo cada vez que sale del Centro de Rehabilitación en Chosica, y dos meses después vuelve a entrar porque “afuera hay mucha tentación”.

¿Y emocionalmente cómo andamos por casa? Pues de eso también ando bien, pum, pum, para arriba. Estoy tan entrenado para reconocerlas, escucharlas y trabajarlas que puedo cancherear con el tema y decir que a la fecha mis reacciones biológicas que surgen de manera espontánea, sean intensas, largas o breves, profundas o transitorias, ya no me dominan más.

Medito, hago deporte, tengo una certificación en Breathing (respiración), hablo frente al espejo, conecto con mi línea Hara (centro de gravedad física, psicológica y espiritual del ser humano), me desdoblo cuánticamente y por algunos momentos, y esto está en proceso, he llegado casi casi al desapego total. Esa maravillosa certeza de que no necesito absolutamente nada más que mi ser y mi respiración para sentirme abundante o lo que comúnmente se podría catalogar como el espectacular estado de “me chupa un huevo todo”.

Es decir, en resumen, al día de hoy VENGO SIENDO UN HUMANO DE LA TETRA CONCHA DE MADRE. HERMOSO. Solo me falta el perrito y completamos la foto perfecta (y eso ya está en conversaciones).

—Entonces, mi amor, si estás tan bien, ¿por qué te vas a hacer eso? ¿Por qué te vas a ir ahí, a ese lugar sórdido?, ¿qué estás buscando? Es la pregunta que Mari me hizo hace unos días antes de comprar mi ticket vip ultra premium de paseo por la miseria humana.

—Porque eso también soy, mi vida. Porque me pica irme un ratito para allá, porque me quiero estirar por esos lares, porque siento que necesito husmear en esa escoria. Porque, en honor a la verdad, yo vengo de ahí y tal vez, quién sabe, mi único talento en la vida hasta hoy sea que, a pesar de ello, no me he mimetizado con la mugre. La conozco, me puedo vincular con ella, de ahí vengo, pero no la habito ni he habitado nunca.

—Y, además, porque lo que para ti podría ser peligroso, para mí es ir a encontrar la belleza en medio del dolor. Voy a juntarme con seres rotos, tan rotos o más rotos que yo. Humanos con heridas graves, profundas. Seres que están en su búsqueda, seres que sienten tanto, pero tanto dolor y están tan confundidos que se han comprado el cuento de que solo en las drogas, la fiesta sucia y decadente, unas cuantas gotitas de alcohol y poder, muchísimo poder son sus analgésicos. Pero son buenos, no son malas personas. Desde la entraña nadie puede ser tan vil como parece.

Voy a observarlos, quiero escucharlos. Voy a confrontarme, a ver si cedo a la delgada línea de caer en el agujero negro de la irresponsabilidad, de la víctima, el juez o el victimario. Voy a ‘espejearme’ un rato y complacerme en sus gracias y reconocerme en sus miserias. Voy a trabajarme. Voy a salirme un ratito de la ilusión del “todos somos perfectos”, de “lo bueno y lo malo”, porque todos somos todo y ahí estoy yo también.

Voy a encontrarme con criaturas despersonalizadas, algunas conscientes del juego en el que se han metido; otras convencidísimas de su propio cuento y personaje. Voy a meterme en esa jungla, voy un rato a la oscuridad del bosque para encontrarme después con el amanecer, con mi amanecer.

No he dormido los cuatro últimos días. No te equivoques, cero cocaína, cero alcohol, cero MDMA, nada de éxtasis, y todo eso ha estado a mi costado. Luego de la ‘fiesta’, la bajada, la resaca de las culpas. Han salido todos los mostros de paseo y nos hemos puesto a conversar. Hemos llorado, nos hemos juzgado, los he observado, he entendido que en la inmensa belleza de cada humano que tenía al frente también hay un demonio. Somos dioses y demonches.

Me he encerrado en otro lugar, en otro país, con otras personas en otro huso horario, a convivir con los siete pecados capitales. He conversado con la Soberbia y hasta le he argumentado un par de temas. La grosera Avaricia se ha manifestado y la pude soltar. La Lujuria se ha sentado a mi costado, me ha seducido y, habiéndose presentado con tanta belleza y desmesurado desparpajo, la he podido mirar y no la he tomado, y no porque no me llamara la atención, sino porque estoy en la serena consciencia de que, así nadie se vaya a enterar, yo no me puedo hacer eso a mí, no puedo ni quiero romper el acuerdo que tengo conmigo y por ende con la Mari.

He sentido profunda Ira, pero esta vez no quebré nada ni a nadie, más bien hice una siguiente escala en el por qué me activa todavía tal o cual situación. He reinado mi paladar dignamente y no he caido en la Gula. No he dejado de comer manjares, pero de lo bueno poco. He visto vomitar langosta. No he envidiado a nadie, a pesar de que técnicamente era un grupo de gente con eso que en nuestro planeta se llama “gente de poder”, por ende, con situación económica envidiable o más que envidiable. He estado con gente influyente, demasiado ricos, demasiado dueños de todo. Lo que conocemos vulgarmente como políticos los he visto alardear haciendo la broma de “con una sola llamada yo puedo activar el botón”, y la verdad no he querido estar en sus zapatos ni medio segundo. Empresarios dueños de la Mega Transnacional Universal, ricachones, algún deportista y las siempre tan envidiadas modelos. Esa ha sido mi tribu en las últimas 96 horas.

He podido mirarme en cada uno de ellos. Hemos tenido, aunque usted no lo crea, una que otra conversación profunda. Nos hemos cuestionado, me he cuestionado, me he refrendado. De día, demasiada lucidez. De noche, absoluta ofuscación. He llorado porque, como no podía ser de otra manera, he tenido ganas de ceder. Intenté engañarme unas cuantas veces, pero una vez más salió la cuna, mi esencia, el mejor regalo que me puede haber dado la incomodidad a temprana edad y que me enseñó mi mamá desde chico: ELEGIR.

Y en este viaje una vez más, como siempre en mi vida, volví a elegir irme de paseo un ratito a la mierda, pero no hundirme en la mierda y menos convertirme en ella.

Y me siento feliz. Mi esposa y mi hija mayor han estado muy preocupadas por mí, porque sabían que me estaba metiendo al infierno, porque saben que me gustan esas mieles, porque alguna vez he probado de determinados frascos, no de todos. Pero, sobre todo, yo cada día que pasa trabajo mucho, muchísimo, en saber quién vengo siendo y en quién me quiero convertir. Y ellas confían en eso, no porque yo se los diga, sino porque lo ven. Me veo.

Todos los seres humanos somos buenos y malos, dioses y demonios. Algunos ya cobraron suficiente valor como para rearmarse, reinterpretarse, sanarse o al menos dar el primer paso. Hay quienes todavía no pueden, y no por eso son despreciables.

Todos, absolutamente todos estamos rotos y merecemos ponernos curita.

La vida es así, no la he inventado yo.

