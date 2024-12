Agradecer y dejar de joder

La Clínica Mayo es la institución médica que más invierte en investigación y educación en el mundo entero. En estos precisos momentos viene sosteniendo más de 10,000 estudios clínicos. Fue la primera en implementar la inteligencia artificial y la realidad virtual para atender a sus pacientes. Están sumamente enfocados en el paciente; podría parecer una obviedad, pero es necesario recalcarlo, sobre todo cuando por estos lares el enfoque de la mayoría de las instituciones privadas de salud está guiado única y exclusivamente al lucro, y por ende el paciente importa un pepino, lo que les importa es su billetera.

Por todo lo anterior y mucho más, la Clínica Mayo es, pues, largamente uno de los espacios más serios del planeta en lo que a salud se refiere.

En la década de los 90, los investigadores de esta clínica comenzaron a interesarse por el tema de LA GRATITUD de manera seria y responsable, teniendo en cuenta que hasta ese entonces, y por qué no decirlo, todavía hasta el día de hoy (desde la ignorancia absoluta, claro está) se creía que hablar de gratitud era un tema exclusivamente místico.

Quiero resaltar que, mientras tanto, por estas tierras el doctor José Luis Pérez-Albela Beraún, alias ‘Magnesol’, egresado de la Federico Villarreal, también ya comenzaba en sus fueros internos a investigar sobre el mismo tema, es decir, mentes conectadas.

Los médicos por aquel entonces ya empezaban a entablar ciertas evidencias todavía no documentadas sobre cómo LA GRATITUD influenciaba en la salud mental y el bienestar de sus pacientes.

Llega el nuevo siglo y la decisión está tomada. Hay que meterse con todo a investigar sobre LA GRATITUD y el bienestar. El médico encargado es el doctor Amit Sood, el más bravo de la medicina integrativa (combinación de medicina científica con terapias alternativas). El enfoque del estudio estaba orientado a explorar los efectos de LA GRATITUD en la salud física y mental, y a partir de ellos comenzar a desarrollar intervenciones ancladas en GRATITUD. Es decir, el doctor Sood se estaba jugando el prestigio médico corriéndose el riesgo de ser tildado en algún momento de “chanta”.

El primer informe llega 20 años después. En 2010 publican en el Journal of Positive Psychology (algo así como la revista del Colegio de Psicólogos del Perú, pero con años luz de más prestigio y trascendencia) donde detallan que las prácticas de GRATITUD en los pacientes con enfermedades crónicas los volvían más resilientes; es decir, desarrollaban un poco más de capacidad para aceptar la enfermedad y, además, sentirse fortalecidos y mejor que antes.

Quiere decir que no solo afrontaban mejor el tránsito eterno de su enfermedad, sino que lograban darle una vuelta al registro de lo que les estaba ocurriendo. En cristiano, no se enfocaban todo el tiempo en el “por qué maldita sea tengo esta enfermedad, por qué a mí, por qué este castigo de Dios, por qué yo”. Más bien, experimentaban un particular enfoque en todo lo que positivamente sí tenían.

Es decir, tengo esta enfermedad crónica que efectivamente causa estos estragos en mi cuerpo; pero, además, también tengo muchas otras cosas en mi vida que me hacen sentir bien. No solo soy la enfermedad que tengo; soy, además, infinitos registros saludables buenos y hermosos en los que me puedo enfocar, y así bajarle el volumen al sufrimiento de mi mal crónico.

Con esta evidencia, en 2012 la Clínica Mayo lanza el programa de educación en línea STRESS FREE LIVING, algo así como Viviendo Libres de Stress. La idea fue enseñarles a sus pacientes y al público en general cómo cultivar LA GRATITUD y bajar la tensión del día a día.

En el año 2015 dan un paso muy importante y en un estudio, publicado también en el JOURNAL OF CLINICA PSYCHOLOGY, dan cuenta de que los síntomas de depresión y ansiedad en pacientes con salud mental se ven disminuidos significativamente gracias al entrenamiento de LA GRATITUD.

Y por último, hace cuatro años, es decir en 2020, dicha clínica publica en la misma revista científica que han encontrado que LA GRATITUD en pacientes mayores está asociada a la longevidad y mejor salud.

Es probable que todavía pienses que se trata de unos hippies-chamanes-yoguis-pastrulos que están “motivados” o “inspirados”, y en un arranque de positivismo se mandaron con todo esto. Puede ser. Si eso crees, te la doy.

Pero a lo que no nos podemos negar es a la evidencia científica, al monitoreo y estudio con imágenes del cerebro, a lo que dos y dos son cuatro y eso es impajaritable. Aquí va:

Cuando comienzas a tener prácticas de GRATITUD sostenidas diariamente, suceden varios cambios en tu cerebro. Cada vez que tú meditas, respiras conscientemente y administras tus pensamientos positivos, es decir, te enfocas en ellos, en lo que SÍ tienes. Haces una lista diaria de 5 razones, personas o cosas por las que estás agradecido(a) y, además, logras que la lista sea diferente diariamente… Hay una revolución en la sesera.

La mecánica del cerebro actúa de la siguiente manera: los PENSAMIENTOS generan EMOCIONES, generan ACCIONES.

LA MEDITACIÓN es fundamental para iniciarse en una práctica de GRATITUD, porque nos entrena en poner el foco, reconectar con los demás, la consciencia de estar integrados a todos y todo lo que nos rodea. Es decir, el entendimiento de que TODOS SOMOS UNO (este es el preciso instante en el que tú estás pensando que yo ya quemé cerebro y me he fumado hectáreas de marihuana… Lamento desilusionarte, pero NO).

Los budistas esto ya lo tenían a la mano hace 2,500 años. Descubrieron que la mente es un caos y genera problemas, es una máquina de malos pensamientos, y que la única forma de relajarla, serenarla, ponerla a tono para que nos juegue a favor es entrenando el dominio de la atención. ¿Por qué no lo incorporamos en nuestras vidas antes? Simple: se le atribuía exclusivamente a la religión budista hasta que hace más de 30 años, como te lo he contado arriba, la ciencia lo comienza a estudiar.

Es decir, para estar bien en la vida hay que sanar la mente, y para sanar la mente hay que cambiar nuestros pensamientos.

Te lo desarrollo con más explicaciones científicas: el pensamiento activa los sentimientos en el singulo anterior en la ínsula de reil (estructuras cerebrales), y los sentimientos pueden activar procesos corporales (emociones). Si pienso que soy inútil, más tarde que temprano me sentiré incapacitado, lo cual es peor que pensarme inútil (obvio, ¿verdad?). El problema no es sentirme inepto, el problema es que eso, al afectar a mi cuerpo, yo comienzo a operar de forma incompetente. Es decir, termino actuando y de alguna manera convirtiéndome en lo que pienso. Si no entendiste lo de síngulo e ínsula, por favor, googléalo.

¿Hay alguna forma de hackear mi cerebro? Sí, la hay. Dos formas. Con el ejercicio fisico, es decir, movimiento, que en el acto genera una serie de hormonas y neurotransmisores que me dan sentimientos de bienestar y expansión; y la otra forma es la meditación, la autoobservación, donde llegas al punto de estar tan afinado que, cada vez que detectas un pensamiento negativo, logras reemplazarlo por uno positivo. En conclusión, puedes cambiar tus emociones desde el cuerpo (ejercicio físico) o desde la mente (atención plena).

Los pensamientos son creadores, y esto no es una frase sacada del video de El secreto o de algún coach mamarrachento. Porque al ser nuestra mente una mente simbólica (que crea, procesa y entiende símbolos, conceptos y significados abstractos, lo que es necesario para la creatividad y la comunicación) las palabras crean realidades en nuestra mente y, por ende, tienen la capacidad de influir y hasta alterar nuestra relación con el mundo, las cosas y las personas.

AGRADECE Y DÉJATE DE JODER, porque al hacerlo diariamente:

1- Activas la corteza prefrontal, que es justamente la parte del cerebro donde está la toma de decisiones. Cuando practicas GRATITUD, la activas y se autorregula en el enfoque de lo bueno; por ende, las emociones negativas disminuyen.

2- Liberas neurotransmisores positivos, dopamina, serotonina, oxitocina… Todos ellos generan sentimiento de bienestar y, cuando eso ocurre, baja tu ansiedad.

3-Reduces la actividad de la amígdala, que es esta parte del cerebro encargada de procesar las emociones negativas, miedo, ansiedad. En el acto esto impacta en la baja del estrés.

4-El sistema de recompensa del cerebro se activa y eso te hace sentir motivado, con ganas de vivir.

5-Aunque no lo creas, aumenta tu materia gris. Eso quiere decir que hay cambios en tu estructura cerebral, sobre todo en la zona del hipocampo (googlea qué es), y eso inmediatamente repercute en tu salud mental.

¿Por dónde empezar? En YouTube hay millones de videos sobre meditación para principiantes, manuales de gratitud, etc., etc. El que busca encuentra y esa es una tarea muy personal.