“Que Reino Unido corte su apoyo  a la Dirandro me parece muy grave”

El exministro del Interior Carlos Basombrío se mostró preocupado por la decisión de Reino Unido de cortar el financiamiento a un grupo de la Dirandro por temas de ineficiencia y corrupción en la unidad.

¿Qué le parece la decisión de Reino Unido de cortar la ayuda económica a la Dirandro?

Me parece una pésima noticia. Que Reino Unido retire su apoyo es grave y más grave todavía si a quien ha objetado su ayuda son unidades de élite, donde es muy difícil entrar, donde les hacen sistemas de detector de mentiras, revisión de antecedentes, una serie de cosas para tener gente idónea; aunque algunas de estas unidades de élite, como la Diviac ahora está muy debilitada por el odio de Boluarte. Esta decisión da muy mala espina, algo tienen que haber percibido que está ocurriendo, que no les satisface para nada, como poner gente que no es competente o sacar a gente competente, o algún indicio de que pueda haber penetración de la corrupción. Es un tema para preocuparse porque se suma a muchos otros en la Policía, que está en un pésimo momento.

¿Qué cree que debería hacer el ministro del Interior? ¿Sacar a los agentes implicados?, ¿abrir investigación?

Santiváñez no va a hacer nada, esa es mi opinión. No va a hacer nada. Cuando una potencia como Reino Unido toma una decisión de esa naturaleza lo ha meditado bastante. Mire, conociendo la lógica de este Gobierno, no va a hacer ni un informe, ni nada.

Pero estamos hablando de la lucha contra las drogas y posiblemente corrupción en esa unidad.

Y también hablamos de la lucha contra la extorsión y el fracaso de los estados de emergencia y un montón de cosas más, y no pasa nada. De hecho, la nota de Perú21 es una información evidentemente cierta. No tengo una mirada optimista sobre lo que viene también en narcotráfico.

¿Podríamos decir que este gobierno no está haciendo nada en la lucha contra las drogas?

¿Usted ha escuchado alguna vez alguna iniciativa de la presidenta o del ministro sobre este tema?, yo nunca. Solo se ha conocido cosas de rutina, las que se deben seguirse haciendo como la erradicación y otros, que se hacen desde hace décadas y no son una política de este gobierno.

